Extradición de Saab agita la campaña presidencial en el país, ¿qué viene?

La sorpresiva deportación de Alex Saab a Estados Unidos volvió a poner en el centro de la campaña en Colombia las conexiones, defensas jurídicas y menciones cruzadas que durante años rodearon al considerado operador financiero del régimen de Nicolás Maduro. Por eso, la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, no tardó en reaccionar desde Santander, aprovechando la coyuntura para lanzar un dardo a su principal rival en la derecha, Abelardo De La Espriella. En respuesta a medios de comunicación, Valencia expresó: “Debe estar buscando abogado, ¿no? Ojalá se conozca toda la verdad y que Álex Saab no vaya a contratar a ningún candidato de abogado. Ni de otro partido, ni de otra candidatura”. Aunque no pronunció explícitamente el nombre de Abelardo De La Espriella, la alusión fue directa, ya que el hoy también aspirante presidencial fue el representante legal de Saab durante años, un vínculo del pasado que hoy se convierte en polémica en pleno debate electoral. Lea también: Primeras imágenes de Álex Saab, escoltado por la DEA, deportado de Venezuela a Estados Unidos Valencia enfatizó la gravedad de lo que representa la deportación de Saab a la justicia norteamericana. “Es importante porque era el lavador de plata de Maduro, de la tiranía de Venezuela”, dijo la candidata. “Ahí aparece información no solamente de gente que está esperando ser presidente de Colombia, sino de gente que es presidente de Colombia”, aseguró de forma categórica, sugiriendo que las declaraciones del empresario comprometerían directamente al mandatario Gustavo Petro. Saab fue trasladado desde Caracas el pasado sábado en un avión Gulfstream matrícula N550GA, escoltado por agentes de la DEA, luego de que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez autorizara su deportación. La medida sorprendió porque el empresario aseguraba estar protegido por el perdón presidencial de Biden. En plena campaña presidencial, el caso Saab empezó a convertirse en un nuevo campo de confrontación entre candidatos y sectores políticos, especialmente por los vínculos históricos que varias figuras del escenario nacional han tenido —directa o indirectamente— con el empresario barranquillero. Lea aquí: Atención: Alex Saab es deportado por Venezuela a EE. UU.

Se agita la campaña

El senador Iván Cepeda, hoy candidato presidencial, cuando ha hecho referencia a Alex Saab ha sido para criticar a De la Espriella, histórico abogado de Saab en Colombia. Cepeda dijo que las antiguas alianzas entre litigantes y el empresario deben ser examinadas “bajo criterios éticos estrictos” por el electorado colombiano, en momentos en que De la Espriella aparece bien posicionado en varias encuestas presidenciales. La relación entre Saab y De la Espriella ha sido ampliamente documentada durante los últimos años. El abogado barranquillero asumió la defensa del empresario cuando este enfrentaba procesos judiciales por presunto lavado de activos y corrupción vinculados al chavismo. Siga leyendo: Esposa de presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, fue excluida del Gobierno de Venezuela Incluso, el periodista de investigación Gerardo Reyes, en uno de sus libros sobre Saab, llamó la atención sobre aspectos de la narrativa personal construida alrededor del empresario y sobre el papel de quienes hicieron parte de su círculo jurídico y político. La controversia tomó nueva fuerza esta semana luego de que la periodista Malú Fernández le preguntara a De la Espriella sobre una vieja frase suya relacionada con ética y derecho. La trayectoria del abogado también volvió a ser examinada por haber representado judicialmente a figuras polémicas del país como Salvatore Mancuso, David Murcia Guzmán, alias Macaco, alias Boliche, el Mono Abello y el Tuso Sierra, entre otros. Aunque en el pasado la Fiscalía abrió investigaciones preliminares por presuntos vínculos paramilitares, esos procesos fueron archivados y hoy De la Espriella no tiene condenas ni investigaciones activas relacionadas con esos hechos. Siga leyendo: ¿Quién es Álex Saab, el “hombre del dinero” del régimen de Maduro, deportado de nuevo a EE.UU.?

Petro y Saab