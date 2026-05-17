Extradición de Saab agita la campaña presidencial en el país, ¿qué viene?

La sorpresiva deportación de Alex Saab a Estados Unidos volvió a poner en el centro de la campaña en Colombia las conexiones, defensas jurídicas y menciones cruzadas que durante años rodearon al considerado operador financiero del régimen de Nicolás Maduro.
Por eso, la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, no tardó en reaccionar desde Santander, aprovechando la coyuntura para lanzar un dardo a su principal rival en la derecha, Abelardo De La Espriella.
En respuesta a medios de comunicación, Valencia expresó: “Debe estar buscando abogado, ¿no? Ojalá se conozca toda la verdad y que Álex Saab no vaya a contratar a ningún candidato de abogado. Ni de otro partido, ni de otra candidatura”.
Aunque no pronunció explícitamente el nombre de Abelardo De La Espriella, la alusión fue directa, ya que el hoy también aspirante presidencial fue el representante legal de Saab durante años, un vínculo del pasado que hoy se convierte en polémica en pleno debate electoral.
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Valencia enfatizó la gravedad de lo que representa la deportación de Saab a la justicia norteamericana. “Es importante porque era el lavador de plata de Maduro, de la tiranía de Venezuela”, dijo la candidata.
“Ahí aparece información no solamente de gente que está esperando ser presidente de Colombia, sino de gente que es presidente de Colombia”, aseguró de forma categórica, sugiriendo que las declaraciones del empresario comprometerían directamente al mandatario Gustavo Petro.
Saab fue trasladado desde Caracas el pasado sábado en un avión Gulfstream matrícula N550GA, escoltado por agentes de la DEA, luego de que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez autorizara su deportación. La medida sorprendió porque el empresario aseguraba estar protegido por el perdón presidencial de Biden.
En plena campaña presidencial, el caso Saab empezó a convertirse en un nuevo campo de confrontación entre candidatos y sectores políticos, especialmente por los vínculos históricos que varias figuras del escenario nacional han tenido —directa o indirectamente— con el empresario barranquillero.
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