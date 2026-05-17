Jaime Rodríguez, la historia del único chef colombiano en el World 50 Best 2025 que abrirá restaurante en Medellín

Jaime Rodríguez Camacho perdió la cuenta de cuántos libros de cocina tiene. Calcula que son cerca de 300 y se reconoce como un lector voraz de ellos.
Esos textos son muy importantes en su vida porque han hecho parte del camino que ha recorrido para que hoy –a la cabeza del restaurante Celele en Cartagena– sea el único cocinero colombiano en la lista de los 50 mejores del mundo según World50Best (en el puesto 48) y el quinto en el Latin America’s 50 Best.
Jaime evoca su historia con sencillez, desde esos primeros pasos en la cocina de su madre –con lo que empezó esta pasión–, las jornadas de estudio en el SENA, hasta su paso por tantas cocinas del país –en su mayoría de hoteles– para llegar al punto en el que esta hoy, como uno de los mejores de Colombia y alguien a quien el mundo observa con atención.
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Además de Celele, cocina contemporánea del Caribe Colombiano, abrió hace poco –y al lado de Celele– Ahíto, un bistró popular colombiano lleno de recetas con memoria, calle y tradición: “Un lugar de comida caserita”, cuenta.