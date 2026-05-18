Iván Cepeda, mucho antes de la izquierda: el heredero de una dinastía política que lleva siglos cerca del poder

En la casa de los Chadid, en la Costa Caribe de los años cuarenta, el problema ya no era Aura, sino el hombre del que se había enamorado. Mientras sus hermanas contraían matrimonio con los clanes liberales y conservadores de Sucre, ella empezó a escaparse para verse con un profesor mayor, de ideas marxistas, que hablaba de revolución y lucha de clases en una Colombia todavía gobernada por las élites tradicionales. Cuando Juan Chadid descubrió el romance, quiso frenarlo. No entendía cómo una hija suya, criada entre privilegios, podía terminar enamorada de un hombre vinculado al naciente comunismo. Pero Aura ya había tomado una decisión. Gustavo Castro le propuso matrimonio y ella prefirió irse con él. Dejó atrás la comodidad, soportó la oposición feroz de la élite sucreña y terminó desheredada por su propio padre. La pareja se instaló en Bogotá y comenzó a moverse dentro de los círculos marxistas y del Partido Comunista. Lo que entonces parecía apenas una historia de rebeldía familiar terminaría marcando varias generaciones. Aura Chadid y Gustavo Castro serían, décadas después, los abuelos de Iván Cepeda Castro. Le puede interesar: Estado de salud de Iván Cepeda vuelve al centro del debate tras pedidos de transparencia sobre sus exámenes médicos. Iván Cepeda: más allá de su padre Las raíces de quien hoy podría convertirse en presidente de Colombia empiezan mucho antes de Manuel Cepeda Vargas, el referente político con el que suele asociarse públicamente la historia de Iván Cepeda. Su árbol familiar se hunde varias generaciones atrás, hasta un pequeño pueblo del norte del Líbano llamado Tannurin, en Oriente Medio. Desde allí salió su bisabuelo, Juan Chadid, quien terminó desembarcando en la Costa Caribe colombiana. En esos mismos años también arribaron a la Costa otras familias provenientes de Oriente Medio, como los Turbay y los Jarb, que más adelante convirtieron al español su apellido para ser los nuevos Guerra. Junto a Juan Chadid llegó además su hermana Martha Chadid acompañada de sus hijos. Uno de ellos era Antonio Chadid, antepasado de la familia Guerra Tulena. Otra integrante de esa generación fue María Chadid, quien años más tarde se convertiría en abuela de José Name Terán y bisabuela de Iván Name Vásquez y José David Name Cardozo. Según el portal El Expediente, Juan Chadid fue miembro de una organización masónica con influencia en sectores políticos e intelectuales. Pertenecer a estas logias significaba formar parte de redes de influencia regional y nacional. En Sincelejo forjó un patrimonio con negocios de telas, tabaco y ganadería.

De todo eso prescindió Aura Chadid. La mujer que terminó siendo una de las arquitectas silenciosas del camino político de Iván Cepeda. Ella, se dice, tenía visión, intuición y una capacidad para leer hacia dónde iba el país. Por eso, para Iván Cepeda, el camino estaba trazado. Del lado paterno también existe una historia profundamente ligada al poder y a las disputas ideológicas de Colombia desde el siglo XIX. Allí aparece la figura de Gustavo Castro, uno de los históricos dirigentes del Partido Comunista y abuelo del hoy candidato. El periodista Sergio Esteban Vélez ha recogido parte de la ascendencia de Iván Cepeda. Detalla, según su relato, que la formación política de su abuelo Gustavo Castro venía marcada por generaciones anteriores de militares, masones, congresistas y caudillos santandereanos. Su padre fue el coronel Carlos Castro Wilches y su abuelo, el general Domingo Castro, quien ocupó cargos como senador, magistrado, procurador y presidente del Estado Soberano de Santander. “Gustavo Castro, descendiente de esa línea y abuelo materno de Iván Cepeda Castro, no alcanzó el poder a través de la masonería sino a través del Partido Comunista, institución que en esa época compartía con las logias masónicas su vocación de red de poder paralela al Estado visible, su estructura jerárquica de lealtades y su método sistemático de colocar cuadros en posiciones estratégicas”, dice el portal citado. Una Constituyente, pero en el siglo XIX La figura más poderosa de ese árbol genealógico fue el general José Pacífico Solón Wilches, uno de los grandes caudillos del liberalismo radical colombiano del siglo XIX. Era tío abuelo de Gustavo Castro. El mismo Vélez relata que Solón gobernó Santander durante años y construyó un enorme poder regional, rodeado de familiares instalados en el Congreso, el Ejecutivo y las instituciones del Estado. En 1880, al terminar su mandato, impulsó una Asamblea Constituyente regional que modificó las reglas para ampliar el período presidencial y permitir que él mismo fuera reelegido sin pasar por elecciones. Según relatos históricos, fue el político que más tiempo ocupó el poder en el Estado Soberano de Santander durante la Colombia federal. Gobernó en dos períodos, entre 1872 y 1876, y de nuevo entre 1878 y 1884, cerca de diez años en total, añade el portal.

Resulta entonces que el discurso constituyente no es del todo nuevo dentro de la historia familiar de Cepeda. Hace casi siglo y medio, uno de sus antepasados ya había utilizado ese mecanismo para mantenerse en el poder. En honor a Solón, un municipio sobre el río Magdalena lleva hoy su nombre: Puerto Wilches. De la unión entre Gustavo Castro y Aura Chadid nació Yira Castro Chadid: periodista, activista política, concejal de Bogotá y militante del Partido Comunista. Yira creció en un hogar donde la política no era una actividad secundaria, sino prácticamente una forma de vida. La inagotable carrera de Yira Castro Desde niña aprendió lo que significaba militar en la izquierda. Las reuniones clandestinas, las huidas, los seguimientos y la vigilancia hacían parte de la cotidianidad familiar. El comunismo no llegó después a su vida como una moda universitaria; venía como herencia. A los 16 años ingresó a la Juventud Comunista Colombiana, la JUCO. Cuatro años más tarde, en 1960, se casó con Manuel Cepeda Vargas, uno de los dirigentes históricos del Partido Comunista y posteriormente de la Unión Patriótica. La vida de Yira Castro estuvo atravesada por la clandestinidad. En Bogotá fue capturada durante el gobierno de Julio César Turbay, señalada por las autoridades de haber realizado, desde su trabajo como periodista de Voz Proletaria, cobertura a una conferencia guerrillera de las antiguas Farc. Pasó por prisión y más adelante terminó exiliándose en Checoslovaquia junto a su familia. Iván Cepeda tenía tres años de edad. Tiempo después regresó a Colombia y continuó vinculada al activismo y al periodismo político, especialmente desde el semanario Voz, histórico órgano del Partido Comunista Colombiano. Su cercanía ideológica con las Farc fue ampliamente conocida dentro de sectores de izquierda. Incluso, años más tarde, una integrante de esa guerrilla, Ángela Urrego, adoptó el nombre “Yira Castro” como alias dentro de la organización armada. En una entrevista publicada por Las2Orillas, la excombatiente relató que cuando ingresó a las Farc, un comandante le dijo que “por razones de seguridad”, llevaría el nombre de “una valiente comunista: Yira Castro”. Junto a Manuel Cepeda tuvo dos hijos: Iván y María. Yira murió en 1980, luego de que le apareciera un tumor cerebral. Iván, su hijo, tenía 18 años. Más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.