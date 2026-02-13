x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Gobernación de Antioquia le “meterá mano” a la vía Uniminuto–Copacabana, ¿cuánto tardarán las obras?

En el tramo de casi seis kilómetros se invertirán $3.288 millones para mejorar la movilidad.

  • Imagen de referencia de unas obras viales. Foto: EL COLOMBIANO
    Imagen de referencia de unas obras viales. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La Gobernación de Antioquia anunció que intervendrá la vía que conecta el sector de Uniminuto con Copacabana para mejorar su estado y brindar mayor seguridad a quienes transitan por allí a diario.

Según detallaron desde la Secretaría de Infraestructura departamental, se trata de un tramo de 6,1 kilómetros, de los cuales 4 kilómetros están en jurisdicción de Bello y 2,1 kilómetros en la vecina Copacabana.

Actualmente, la carretera presenta numerosos huecos, hundimientos, desgaste del pavimento y daños en los bordes. Además, tiene problemas para evacuar el agua lluvia, lo que ha empeorado su deterioro.

Lea también: Una buena noticia para el Suroeste: finalizaron obras en La Sinifaná y se restableció la vía

A esto se suma que en varios puntos la señalización está dañada o simplemente no existe, situación que ha afectado la movilidad y la seguridad de conductores y peatones.



Según Infraestructura, entre los puntos que serán intervenidos con mayor prioridad están la glorieta de la zona y tres tramos adicionales donde el pavimento presenta daños visibles y riesgo para los vehículos.

También se harán trabajos para mejorar el manejo de las aguas lluvias, limpiando y reparando cunetas, alcantarillas y pasos de agua, con el fin de evitar que el agua siga afectando la malla vial.

La Gobernación explicó que la obra fue adjudicada a la empresa Rhino Infrastructure por un valor de $3.288 millones. Una vez inicien los trabajos, se estima que tendrán una duración aproximada de dos meses y medio.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida