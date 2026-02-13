Esta sería “La Oficina Premium”, la estructura que estaría dedicada a los homicidios de alto perfil en Medellín y Colombia

¿Un grupo sicarial especializado en homicidios de alto perfil en Medellín y otras ciudades de Colombia? Esa sería la estructura que en las últimas horas se desmanteló en el noroccidente de Medellín, en un operativo que realizó la Policía, de la mano con la Fiscalía, que acabó con la captura de nueve presuntos integrantes de esta organización criminal.
Como “La Oficina Premium” bautizó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a esta estructura delincuencial que en una vivienda tenía oculto todo el armamento y los implementos para perpetrar crímenes sicariales a víctimas consideradas de alto perfil por parte de esta facción.