¿Por qué el mar de Turbo, en el Urabá, está teñido de verde?

Durante el fin de semana, los habitantes y visitantes de Turbo presenciaron un cambio inusual en el color del mar: las aguas del golfo se tornaron de un verde intenso. No es la primera vez que ocurre. Este tipo de floración algal es un fenómeno que se repite con cierta regularidad en temporadas de lluvias, cuando el agua arrastra hacia el mar grandes cantidades de nutrientes provenientes de la actividad agrícola y las aguas residuales de la región. El profesor Fernando Parra, del Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia, encontró el fenómeno de forma incidental durante una salida de campo. Lo avistaron primero a la altura de la vereda Puerto César, Turbo, durante la mañana; para la tarde, ya había llegado a las playas principales del casco urbano de Turbo. El fenómeno tampoco estaba limitado al Urabá: según información recibida por el docente, una coloración similar había sido reportada desde mediados de la semana anterior en las inmediaciones de Puerto Colombia, Atlántico, a más de 300 kilómetros de distancia. También le puede interesar: Microcapa del mar en el Golfo de Urabá podría influir en el clima, según estudio de la UdeA

¿Qué causa la coloración verde del mar?

La bióloga marina Mónica María Zambrano Ortiz, también del Instituto de Ciencias del Mar, explica que el color verde es el resultado de un crecimiento acelerado del fitoplancton, microalgas y cianobacterias que proliferan en la superficie del mar gracias a la luz solar y que serían las productoras de gran parte del oxígeno de la atmósfera. “Lo que ocurre es que hay un aporte de nutrientes que se incrementan en el agua. Eso es más alimento para las algas, entonces ellas empiezan a crecer rápidamente”, explicó. Ese exceso de nutrientes proviene principalmente de la actividad humana: fertilizantes agrícolas y aguas residuales sin tratamiento, ricos en nitrógeno y fósforo, que las lluvias arrastran desde los municipios del Urabá —Apartadó, Carepa, Chigorodó, Riogrande y León— hasta el mar. Una parte del fitoplancton se alimenta de esos compuestos y produce clorofila, que es lo que le da al agua ese tono esmeralda característico.

¿Por qué ocurre con más frecuencia en Urabá?

La condición particular del golfo también contribuye. Al ser un estuario –una zona donde el río se encuentra con el mar–, el agua dulce proveniente de los ríos, que es menos densa, se mantiene en la capa superior del mar, cargada de nutrientes y expuesta directamente a la radiación solar. Sumado a las altas temperaturas y a la falta de oleaje que agite las aguas, se crea un ambiente de invernadero perfecto para que la mancha verde se consolide frente a las playas. Este fenómeno guarda similitudes con otros eventos locales, como el del Caño Rosa en San Juan de Urabá, donde microorganismos cambian el color del agua bajo condiciones ambientales específicas. Lea más: Con playas cristalinas, gastronomía única y rutas de aventura, Urabá se prepara ser referente turístico de Colombia

¿Coloración verde del mar en Urabá representa un riesgo?

Aunque el espectáculo visual es llamativo, existe un llamado a la precaución. Zambrano advierte que existe la posibilidad de que se generen cianotoxinas, sustancias que en contacto con la piel o al ser ingeridas pueden causar irritación, náuseas o daño hepático, y que representan un riesgo para la fauna, la flora acuática y las personas. “Es mejor tener precaución porque cabe la posibilidad de que algunas puedan producir toxina”, dijo, aunque aclaró que aún no se ha confirmado que esta floración específica sea tóxica. Por ello, se recomienda especial cuidado con actividades como la pesca mientras se conocen los resultados. El material recolectado está siendo analizado bajo microscopio en el Instituto de Ciencias del Mar. Los investigadores buscan identificar con precisión cuál es el microorganismo responsable; principalmente se sospecha de un tipo de las cianobacterias. Una vez que las algas consuman todos los nutrientes disponibles, el mar volverá gradualmente a su color habitual: esas aguas turbias y pardas que le dieron nombre al municipio.

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