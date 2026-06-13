¿Quién es Mauricio Pochettino? El técnico que transforma el fútbol de Estados Unidos

La noche de este viernes, la selección de Estados Unidos mostró un fútbol del más alto nivel, como nunca lo había desplegado. Mauricio Pochettino, el entrenador del equipo “gringo”, es el principal responsable.
“El rendimiento fue realmente bueno. Creo que jugamos muy bien, estamos muy contentos, pero esto es solo el comienzo”, ratificó Pochettino tras ganarle 4-1 a la Paraguay de Gustavo Alfaro.
El argentino de 54 años triunfó en su debut mundialista con sus formas, consiguiendo quizá una de las victorias más importantes de su carrera. Esta es la historia del hombre que busca cambiar el rumbo del fútbol “soccer”.