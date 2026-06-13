¿Quién es Mauricio Pochettino? El técnico que transforma el fútbol de Estados Unidos

La noche de este viernes, la selección de Estados Unidos mostró un fútbol del más alto nivel, como nunca lo había desplegado. Mauricio Pochettino, el entrenador del equipo “gringo”, es el principal responsable. “El rendimiento fue realmente bueno. Creo que jugamos muy bien, estamos muy contentos, pero esto es solo el comienzo”, ratificó Pochettino tras ganarle 4-1 a la Paraguay de Gustavo Alfaro. El argentino de 54 años triunfó en su debut mundialista con sus formas, consiguiendo quizá una de las victorias más importantes de su carrera. Esta es la historia del hombre que busca cambiar el rumbo del fútbol “soccer”.

Influencia de Marcelo Bielsa

Un joven Mauricio soñaba con jugar al fútbol profesional a finales de la década de 1980. Allí, en medio de las dificultades, logró probarse en Newell’s Old Boys de la ciudad de Rosario, Argentina, equipo donde conoció a su mentor y guía en la filosofía del fútbol: Marcelo “El Loco” Bielsa. Con el actual entrenador de la selección de Uruguay, Pochettino hizo su debut como jugador profesional en Newell’s en 1998. Luego jugaría para clubes como el Espanyol de España, el PSG en Francia y el Girondins de Burdeos en el mismo país. A pesar de su trayectoria internacional, la marca que dejó Bielsa en él lo acompaña hasta el día de hoy. La atención al detalle en el juego e ir más allá del resultado, adentrándose en las formas y la correcta ejecución de la estrategia, son pilares en los equipos de “Poche”. En esta Copa del Mundo, profesor y alumno estarán en los banquillos norteamericanos, uno con la “Celeste” y el otro en el banco “yankee”.

Una larga trayectoria en la élite

Estados Unidos es la primera selección que dirige Pochettino. Antes de llegar a las Barras y las Estrellas, dirigió a Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain y Chelsea. En los primeros tres clubes de su carrera como entrenador tuvo pasos memorables. En el Espanyol logró 53 victorias, 38 empates y 70 derrotas en 161 partidos, en un equipo que luchaba por no descender en España y con el cual hizo campañas de media tabla y mantuvo la categoría. En Southampton, su primer club inglés, consiguió 23 triunfos, 18 igualdades y 19 derrotas en 60 partidos. Su estilo de juego en el “Soton” llamó la atención del Tottenham Hotspur, equipo con el que fichó en 2014 y estuvo al frente durante cinco años. Nunca ganó un título con los londinenses, pero marcó una época en el club. Desde que llegó, los Spurs consiguieron dos veces el subcampeonato de la Premier League, una final de Champions League, potenciaron la capacidad goleadora de Harry Kane y fueron el equipo más regular del fútbol inglés, clasificando a la máxima competición europea durante cinco temporadas seguidas. Allí ganó 160 partidos, empató 60 y perdió 73. Tras su salida del Tottenham, Pochettino estuvo un año y medio inactivo. En enero de 2021 fue oficializado como entrenador del PSG. En el segundo semestre de ese año, el equipo parisino incorporó a Lionel Messi. En un equipo con Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos y compañía, ganó la liga francesa, la copa local y la Supercopa. Su balance fue de 56 victorias, 13 empates y 15 derrotas. La temporada 2023/24 estuvo en el banco del Chelsea. Otro club londinense para Mauricio, pero allí no pudo repetir lo logrado con los Spurs. Con los “Blues” consiguió 27 victorias, 10 empates y 14 derrotas. Lea también: La curiosa razón por la que varios estadios de EE.UU. tuvieron que cambiar de nombre para el Mundial 2026

Llegada a EE.UU.

En septiembre de 2024 llegó a Estados Unidos para liderar el nuevo proyecto de la selección estadounidense. “La contratación de Mauricio representa un paso adelante en nuestra misión de competir al más alto nivel”, declaró en su momento JT Batson, director ejecutivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Horas antes del debut mundialista, Pochettino recibió una llamada especial de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. “Solo llamaba para decir que sos un tipo fantástico, un entrenador fantástico, y sé que tenemos grandes jugadores. Creo que tienen una muy buena posibilidad de llegar hasta el final”, dijo el mandatario.