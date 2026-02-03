La “fantástica” reunión con la que Petro y Trump desescalaron meses de peleas, ¿qué viene para Colombia?

Este martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con su homólogo, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. El encuentro hace parte de la agenda bilateral entre ambos gobiernos. Uno de los temas que se abordaron fue el control del narcotráfico en la región, sobre todo con los grupos criminales en la frontera con Venezuela. También la disputa reciente entre Colombia y Ecuador. Pero realmente, más allá de los temas discutidos, el encuentro tiene un ingrediente político inédito: nunca antes un presidente colombiano había tenido tantos desencuentros con el presidente norteamericano, pues nuestro país ha sido un aliado histórico en la región. Le puede interesar: Galería: las imágenes que dejó el encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca El presidente Petro llegó a esta reunión después de un año de tensión con el magnate republicano, quien descertificó parcialmente a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y también incluyó al mandatario colombiano y su círculo en la temida Lista Clinton. Los episodios de discusión han subido de tono al punto de que Trump había acusado a Petro de liderar “fábricas de drogas”.

La tensión llegó al punto en el que Petro tenía temor, según dijo después, de que EE. UU. hiciera una incursión militar en Colombia para capturarlo como le sucedió a Nicolás Maduro a principios de enero. Aún cuando el contexto sea totalmente distinto porque el jefe de Estado colombiano tiene ninguna acusación parecida a la del dictador del país vecino. Todo se calmó con una llamada de 55 minutos hace casi un mes, en la que Petro pudo explicarle al republicano varias cosas y ambos desescalaron el conflicto al punto de que formalizar una vista a Washington que finalmente ocurrió este martes 3 de febrero.

Dos horas de reunión, regalos y hasta dedicatorias

La reunión entre ambos mandatarios finalizó luego de dos horas de encuentro. El presidente Gustavo Petro salió en medio de una caravana que lo acompañó de regreso a la Embajada de Colombia en Washington. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, emitió unas breves declaraciones sobre el encuentro durante una rueda de prensa. Al ser consultada sobre esta reunión —que marca un precedente, luego de que en el pasado Donald Trump calificara de “lunático y demente” al presidente Gustavo Petro— y sobre si se cree que esta relación pueda mejorar, Leavitt afirmó que “por eso el presidente invitó al presidente Petro, le ofreció que viniera acá para que pudieran hablar unos minutos juntos, que viniera acá a Washington, el presidente Trump hizo eso”, y agregó que los detalles del encuentro se darán a conocer más adelante. Por su parte, el presidente Gustavo Petro, a través de un mensaje en su cuenta de X, aseguró que “recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?...”. Agregó que es, justamente, la “fuerza de la mujer” lo que lo acompaña “para los momentos cruciales”. Hacia las 4:00 p.m. hora colombiana el presidente Petro dará una rueda de prensa desde la sede de la embajada de Colombia en Washington.

El mandatario colombiano partió en horas de la mañana desde la Embajada de Colombia en la capital estadounidense. En la reunión también participaron la canciller Rosa Yolanda Villavicencio; el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña; y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Por parte del Gobierno de Estados Unidos, asistieron el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador republicano Bernie Moreno.

El pronunciamiento de Gustavo Petro antes de salir al encuentro

Antes de salir de la Embajada de Colombia en Whashinton, el presidente Gustavo Petro, junto a su hija mayor, su nieta y la esposa de su hijo, aseguró que estaba “rodeado de mujeres, mi hija, mi nieta y mi nuera repartidos en el mundo porque es el producto lamentable de un exilio de todos mis hijos, la mayoría”. Además, dijo que esto se debía “a la lucha contra el narcotráfico, porque nosotros sí lo hemos sufrido directamente y de verdad”. “No es un discurso. He dedicado 15 años de mi vida a debates que ustedes algunos vieron y recogieron”, afirmó, y agregó “35% del Senado de la República en la cárcel por mis debates, por su nexo con el narcoterrorismo”, sostuvo.

Este encuentro marca un parteaguas en las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Foto: EL COLOMBIANO

Además, el mandatario colombiano cuestionó a ciertos sectores políticos y aseguró que su proyecto busca una transformación del país. “Es el poder político que se entregó a la codicia y nosotros estamos rescatándola porque una Colombia en paz, es una Colombia que prime la belleza y no la codicia”. En la antesala a su encutro con Trump, a través de un mensaje en su cuenta de X, Gustavo Petro también señaló que iniciaba hoy su agenda “en Washington como Jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios”. Y senaló que lo acompaña su familia “con su amor antes de ingresar a mi reunión con el Presidente Trump”. En contexto: Cumbre Petro-Trump: los 5 fracasos que Estados Unidos le endilga a Colombia en la lucha contra las drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia.

El apretón de manos

La imagen tan esperada por fin ocurrió. El presidente Gustavo Petro se encontró cara a cara con su homólogo Trump, en la Casa Blanca. Ambos compartieron un apretón de manos al momento del encuentro. Los mandatarios se reunieron en una sesión en la Oficina Oval, la cual fue a puertas cerradas, sin acceso para la prensa. Está previsto que el presidente Gustavo Petro entregue declaraciones sobre esta reunión en una rueda de prensa a las 4:00 de la tarde (hora de Colombia) de este martes.

Ambas comitivas y la sorpresa: Bernie Moreno

Así se encuentra el despacho Oval con ambas comitivas. Foto: Presidencia.

Justamente la asistencia de este último ha llamado la atención en este encuentro. Bernie Moreno, de origen colombiano, resulta relevante por dos factores: el jueves pasado sostuvo un encuentro con el embajador Roy Barreras, quien le transmitió una valoración favorable del presidente Gustavo Petro, y además es considerado uno de los congresistas con mayor cercanía al círculo político del presidente Donald Trump. Fue desde la oficina del senador Moreno de donde habría salido la imagen falsa en la que se mostraba a Petro vistiendo un uniforme naranja de preso. Cabe recordar que el presidente Petro ha sido crítico en reiteradas ocasiones con la familia Moreno, reconocida en el sector de la construcción en Colombia, así como con Luis Alberto Moreno, hermano del senador.

Petro arribó sobre la 1:30 p. m. a la residencia de la Embajada de Colombia en Washington, D.C., en donde fue recibido por los trabajadores del sitio, entre los que se encontraba Andrés Camilo Hernández, excónsul del país en México, y la directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda. La cuenta oficial de la Casa Blanca en X (antiguo Twitter) publicó dos fotografías de la reunión, en la que se ve a los mandatarios conversando acompañados por sus comitivas y los intérpretes para la traducción.

En declaraciones a medios, la portavoz de la sede presidencial, Karoline Leavitt, contó que “hablé con el presidente (Trump) antes de la reunión y estaba en una actitud muy positiva y estaba esperando ansiosamente sentarse con el presidente Petro para tener una buena conversación” y que el republicano comentará en las próximas horas detalles del encuentro en el Salón Oval.

A las 02:10 de la tarde, Gustavo Petro publicó en su cuenta de X la foto que se tomó estrechándose la mano con Donald Trump y el mensaje que este último escribió: “Gustavo: Un gran honor. Amo a Colombia. Donald Trump”.

Sobre las 3 de la tarde, el presidente publicó dos fotos de un libro escrito por su homólogo llamado “Trump, el arte del trato” y con lo que sería un autógrafo que le hizo. “You are great (Eres genial)” y la firma del mandatario gringo. “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés” trinó Petro.

Balance de Petro sobre la reunión

A las 5:00 p. m. el presidente arribó a la sala donde se llevará a cabo la rueda de prensa para hablar de su encuentro con Donald Trump. Al mismo tiempo, desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense aseguró que trabajará con Colombia para enfrentar grupos guerrilleros designados como terroristas que operan desde Venezuela. Antes de dar inicio a las preguntas, el presidente Petro aseguró que en Estados Unidos tenían “confusión al rededor de la realidad que acontecen problemas como el narcotráfico y la energía, líneas diferentes indudablemente de ver el problema, algunas agresivas otras más construibles entre todos”. Sin embargo, resaltó que el balance al respecto fue totalmente positivo. De hecho, habló de uno de los regalos que le hizo su homólogo estadounidense: la gorra roja republicana que dice “make america great again”, o “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”. En ese sentido, aseguró que aquello solo puede pasar si se une todo el continente: “eso no se puede hacer sino mediante el respeto, porque América es una (...) eso se llama un pacto por la vida”.

Ante la pregunta por cómo seguirán las relaciones entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela, el mandatario aseguró que seguirán en buenos términos. Esa misma línea fue reforzada desde la Casa Blanca por Donald Trump, quien dijo que se lleva muy bien con los líderes actuales de Venezuela. En cuanto a avances concretos, el presidente Petro aseguró que en los últimos días han incautado varios cargamentos de cocaína, y siguen de cerca los pasos de varios narcos: varios de ellos no están en Colombia: “mi Gobierno es el que más ha extraditado personas colombianas por estar metidas en ese negocio (narcotráfico), pero también soy el que puede decir que he sido el que menos ha matado como Gobierno”. Y añadió: “soy el que puede decir que tiene en su mano a Venezuela, a Ecuador, a México, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Emiratos Árabes, Albania... para lograr derrotar a una multinacional del crimen cuyos narcos podrían llenar de fentanilo el mundo”. Lea aquí: Los 12 puntos de la gran disrupción: el primer año del mundo bajo la ley de Donald Trump Durante la rueda de prensa, tampoco pasó desapercibida la nueva cercanía entre él y el presidente Trump. Al respecto, el mandatario colombiano se remontó a su discurso en las Naciones Unidas, donde aseguró que para liberar a Gaza del genocidio había que crear un ejército. Petro aseguró ser consciente del revuelo que causó lo que dijo, pero también dijo: “En cuestión de días la cuestión cambió, Trump le dijo a Netanyahu: no más”. Al respecto, aseguró que si bien sabe que su enfoque y el de Trump son distintos, eso no debería ser un impedimento para trabajar juntos. Sin embargo, también contó que le dijo “que uno no puede actuar bajo chantajes”. El mandatario recalcó que, si bien en el pasado hubo amenazas de su parte para suspender la cooperación en inteligencia, aquello nunca fue concretado. Los esfuerzos seguirían siendo conjuntos para proteger a la población, no para atacarla.

Por el momento, no sabe si lo van a sacar de la Lista Clinton. Según lo que explicó en la rueda de prensa, su inclusión en aquella lista se debió (en su opinión) por lo que dijo en su discurso en Nueva York. “La lista no es efectiva contra el narcotráfico si no es complementada por una persecución de capitales a nivel mundial. Lo demás es simbólico, produce daños personales pero no acaba el narcotráfico”.

Para el presidente Petro, utilizar la lista como un arma política (insinuando que su caso podría ser ese) solo lleva a la impunidad. “Al final terminamos en una confusión que hacen inservibles los instrumentos que construimos para luchar contra el narcotráfico. El tema no nos interesa a nosotros como familia, y como país nos interesa que podamos dejar un camino mejor que el que venía recorriendo Colombia”, explicó. En la rueda de prensa, también volvió a criticar las cifras de la ONU y la UNDOC acerca de la lucha contra las drogas. Para él, aquello es demostrable, y por eso invitó a Donald Trump a Colombia. Para Petro, la lucha del Gobierno en contra de aquel delito va por buen camino, y espera que se levanten las sanciones: “No hablé con Marco Rubio, hablé con Trump. Él no cree que en las sanciones, un camino de sanciones”. Siga leyendo: Gobierno dejará de medir cocaína con cifras de la ONU y pone en riesgo respaldo internacional Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto duró la reunión Petro–Trump? Aproximadamente dos horas en la Oficina Oval, sin acceso para la prensa ¿Qué le regaló Gustavo Petro a Donald Trump? El presidente colombiano le obsequió una pieza precolombina de oro macizo, valorada en aproximadamente 700 millones de pesos, como símbolo de la historia y riqueza cultural de Colombia antes de su reunión privada. ¿Se tocaron temas de seguridad y narcotráfico? Sí, se abordó la lucha contra grupos criminales en la frontera con Venezuela y capturas de capos de alto valor, así como la cooperación internacional.