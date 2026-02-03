La “fantástica” reunión con la que Petro y Trump desescalaron meses de peleas, ¿qué viene para Colombia?

Este martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con su homólogo, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. El encuentro hace parte de la agenda bilateral entre ambos gobiernos. Uno de los temas que se abordaron fue el control del narcotráfico en la región, sobre todo con los grupos criminales en la frontera con Venezuela. También la disputa reciente entre Colombia y Ecuador.
Pero realmente, más allá de los temas discutidos, el encuentro tiene un ingrediente político inédito: nunca antes un presidente colombiano había tenido tantos desencuentros con el presidente norteamericano, pues nuestro país ha sido un aliado histórico en la región.
El presidente Petro llegó a esta reunión después de un año de tensión con el magnate republicano, quien descertificó parcialmente a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y también incluyó al mandatario colombiano y su círculo en la temida Lista Clinton. Los episodios de discusión han subido de tono al punto de que Trump había acusado a Petro de liderar “fábricas de drogas”.