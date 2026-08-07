Masacre en Antioquia: tres hombres fueron asesinados en zona rural de Abejorral

Las autoridades investigan el asesinato de tres hombres cuyos cuerpos fueron hallados en la vereda Portugal, zona rural del municipio de Abejorral, Oriente antioqueño, a aproximadamente una hora del casco urbano.

Hasta la zona se desplazó personal de la Policía Nacional y del laboratorio móvil de criminalística para adelantar la inspección técnica de los cadáveres y recolectar elementos de prueba.

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El comandante de la Policía Antioquia, el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, confirmó el hecho y señaló que las víctimas son tres hombres.

“Efectivamente tenemos el reporte de tres personas que fueron halladas sin vida en la vereda Portugal. Se está haciendo ya la inspección técnica a cadáver por parte del laboratorio móvil de criminalística. Estamos pendientes por determinar las edades y establecer, posiblemente o al parecer, temas de microtráfico”.

De manera preliminar, y según información conocida por este medio, una mujer habría acudido previamente a la estación de Policía para solicitar ayuda en la búsqueda de su hijo, quien se encontraba desaparecido.

Horas después, al parecer, habría sido ella misma quien encontró los cuerpos en la vereda. Esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades y hace parte de las versiones que son objeto de verificación.