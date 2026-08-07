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Masacre en Antioquia: tres hombres fueron asesinados en zona rural de Abejorral

Tras la masecre en Abejorral, avanzan en la inspección judicial para establecer las identidades y esclarecer lo ocurrido. Según las autoridades, los asesinatos podrían obedecer a temas de microtráfico.

  • La vereda Portugal, donde ocurrieron los hechos, es señalada por habitantes de la zona como un sector donde existirían disputas entre estructuras criminales. FOTO: Camilo Suárez
    La vereda Portugal, donde ocurrieron los hechos, es señalada por habitantes de la zona como un sector donde existirían disputas entre estructuras criminales. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
07 de agosto de 2026
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Las autoridades investigan el asesinato de tres hombres cuyos cuerpos fueron hallados en la vereda Portugal, zona rural del municipio de Abejorral, Oriente antioqueño, a aproximadamente una hora del casco urbano.

Hasta la zona se desplazó personal de la Policía Nacional y del laboratorio móvil de criminalística para adelantar la inspección técnica de los cadáveres y recolectar elementos de prueba.

Lea más: Gobernación de Antioquia ofreció $50 millones para denunciar ataques durante la posesión de De la Espriella

El comandante de la Policía Antioquia, el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, confirmó el hecho y señaló que las víctimas son tres hombres.

“Efectivamente tenemos el reporte de tres personas que fueron halladas sin vida en la vereda Portugal. Se está haciendo ya la inspección técnica a cadáver por parte del laboratorio móvil de criminalística. Estamos pendientes por determinar las edades y establecer, posiblemente o al parecer, temas de microtráfico”.

De manera preliminar, y según información conocida por este medio, una mujer habría acudido previamente a la estación de Policía para solicitar ayuda en la búsqueda de su hijo, quien se encontraba desaparecido.

Horas después, al parecer, habría sido ella misma quien encontró los cuerpos en la vereda. Esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades y hace parte de las versiones que son objeto de verificación.

También se conoció que la vereda Portugal es señalada por habitantes de la zona como un sector donde existirían disputas entre estructuras criminales, aunque las autoridades aún no han establecido si ese contexto guarda relación con el triple homicidio.

La Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias de la masacre, identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen. Entretanto, la comunidad permanece bajo alerta y a la espera de los resultados que arroje la investigación.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ocurrió en Abejorral, Antioquia?
Tres hombres fueron hallados sin vida en la vereda Portugal, zona rural del municipio de Abejorral. El caso es investigado por las autoridades, que realizaron la inspección técnica de los cuerpos.
¿Dónde fueron encontrados los cuerpos?
Los cadáveres fueron encontrados en la vereda Portugal, ubicada aproximadamente a una hora y diez minutos del casco urbano de Abejorral, en el Oriente antioqueño.
¿Qué se sabe sobre las víctimas?
Hasta el momento, las autoridades confirmaron que las tres víctimas son hombres, pero aún trabajan en la plena identificación y en establecer sus edades.
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