Más de 100 indígenas mendigan en las calles de Medellín para sobrevivir

“Antes se asentaban en las estaciones del metro, pero, como allá hay más control, se han ido mudando a puntos diferentes, pero siempre en esas tres comunas”, puntualizó la funcionaria.

EL COLOMBIANO hizo un recorrido por esos sectores para conocer la dimensión de lo que pasa. El Centro es donde más población indígena en situación de mendicidad se ve. En Junín, muy cerca al Parque Bolívar, una mujer joven, tendida en la acera, esperaba la caridad de los transeúntes. Tenía en sus brazos a un bebé de no más de seis meses. La escena se repite en varias esquinas. Peña, desde la Personería, aconsejó no darles plata a estas personas. Lo más recomendable, precisó, es ofrecerles alimentos no perecederos, pañales o medicinas.

“No todos son mendigos”

La Gerencia Étnica de la Alcaldía de Medellín, junto con la Personería, es la entidad encargada de coordinar y ayudar a la población indígena que llega.

En Medellín, según el censo de la Gerencia, hay 6.118 indígenas asentados. Estos hacen parte de los cabildos Chicariguá, Nutabe, Inga, Embera, entre otros. Los que llegan del Chocó o Risaralda, como los mencionados antes, no están dentro del censo, pues su paso es solo momentáneo.

Farlin Perea, la gerente étnica, precisó que no todos los indígenas que llegan de paso ejercen la mendicidad. “Es un estigma decir que todos llegan a pedir plata. Muchos de ellos traen sus artesanías para venderlas en la ciudad. También bailan, algo que es normal en su cultura. Eso no puede entenderse como mendicidad. Por ejemplo, en los semáforos hay población venezolana que baila para conseguir un sustento. Lo mismo hacen muchos indígenas”, comentó la funcionaria.

Es el caso de Baniama Queragama, una embera de Pueblo Rico, Risaralda, que llegó a Medellín hace unos días con dos nietos. Nació en 1955 y apenas habla español. Sin embargo, tuvo que venir a la ciudad para conseguir algunos pesos.

En La Playa con Junín vende collares, aretes y artesanías hechas con sus propias manos. Pese a que no está en mendicidad, su situación no es fácil. La comunicación se le dificulta y uno de sus nietos tiene fiebre. “Vamos a estar un mes en Medellín. Los niños no tienen mamá, porque murió. Vinimos porque allá no había comida”, relató.

La población indígena que llega a la ciudad puede presentarse en la Personería y declararse como víctima. La Gerencia Étnica acompaña a esta población con traductores y tiene a su disposición la Móvil Indígena, un vehículo que va por las calles de la capital antioqueña, para prestar servicios médicos y asesoría jurídica a los recién llegados.

En Niquitao, además, está a su disposición William Tequia, un líder embera proveniente del Chocó que lleva tres años en la ciudad y tiene la convicción de brindar ayuda a las comunidades indígenas que recién llegan.