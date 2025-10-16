Nuevo hito para la hotelería colombiana: Elcielo Hotel recibió una Llave Michelin

La hospitalidad colombiana tiene un nuevo motivo de orgullo. Elcielo Hotel Medellín, fundado por el chef Juan Manuel Barrientos, fue galardonado con una Llave MICHELIN en la Guía MICHELIN 2025, una distinción que reconoce a los hoteles que ofrecen estadías excepcionales y experiencias memorables alrededor del mundo.
El anuncio convierte a Elcielo Hotel en uno de los primeros establecimientos del país y de Latinoamérica en recibir esta nueva categoría de reconocimiento creada por los mismos inspectores que otorgan las Estrellas MICHELIN a los restaurantes. Las Llaves distinguen a los alojamientos que se destacan por su diseño, servicio, autenticidad y capacidad de emocionar a los huéspedes.