x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Nuevo hito para la hotelería colombiana: Elcielo Hotel recibió una Llave Michelin

El chef Juan Manuel Barrientos, fundador de Elcielo Hospitality Group, celebró la distinción como un homenaje a la hospitalidad colombiana.

  • Elcielo Hotel Medellín, primer hotel de la ciudad en recibir una Llave MICHELIN, combina arte, gastronomía y bienestar en el corazón de El Poblado. FOTO cortesía ElCielo
    Elcielo Hotel Medellín, primer hotel de la ciudad en recibir una Llave MICHELIN, combina arte, gastronomía y bienestar en el corazón de El Poblado. FOTO cortesía ElCielo
El Colombiano
El Colombiano
16 de octubre de 2025
bookmark

La hospitalidad colombiana tiene un nuevo motivo de orgullo. Elcielo Hotel Medellín, fundado por el chef Juan Manuel Barrientos, fue galardonado con una Llave MICHELIN en la Guía MICHELIN 2025, una distinción que reconoce a los hoteles que ofrecen estadías excepcionales y experiencias memorables alrededor del mundo.

El anuncio convierte a Elcielo Hotel en uno de los primeros establecimientos del país y de Latinoamérica en recibir esta nueva categoría de reconocimiento creada por los mismos inspectores que otorgan las Estrellas MICHELIN a los restaurantes. Las Llaves distinguen a los alojamientos que se destacan por su diseño, servicio, autenticidad y capacidad de emocionar a los huéspedes.

“Este reconocimiento es un homenaje a la hospitalidad colombiana, a nuestra calidez y vocación de servicio”, dijo el chef Juan Manuel Barrientos, fundador de Elcielo Hospitality Group. “Elcielo Hotel nació para reflejar el alma de Colombia: mágica, acogedora e inspiradora”.

La Llave MICHELIN se suma a la lista de logros del grupo, que ya cuenta con restaurantes con estrella MICHELIN en Miami y Washington D.C. Con este nuevo galardón, Elcielo consolida su presencia internacional como referente de creatividad, innovación y excelencia en gastronomía y hotelería.

Una experiencia con alma colombiana

Ubicado en El Poblado, Elcielo Hotel Medellín marca la pauta en la hotelería boutique de lujo en el país. Su propuesta combina diseño contemporáneo, hospitalidad artesanal y una fuerte inspiración en la naturaleza colombiana. El hotel integra en un solo espacio su restaurante insignia Elcielo Medellín, un spa inspirado en rituales ancestrales y habitaciones que mezclan arte, tecnología y bienestar.

Cada rincón está pensado para “despertar emociones y crear recuerdos inolvidables”, como destaca el equipo del hotel. Esta filosofía coincide con los cinco criterios universales que evalúan los inspectores MICHELIN: excelencia arquitectónica, calidad y consistencia del servicio, personalidad del lugar, valor por el precio y contribución al entorno o vecindario.

Recibir una Llave MICHELIN significa, según la guía, que se trata de “una estadía muy especial”: un reconocimiento reservado a los hoteles que superan las expectativas y logran crear una conexión genuina con sus huéspedes.

De esta forma, Elcielo Hotel es el primer hotel de Medellín en recibir este reconocimiento, lo que refuerza el posicionamiento de la ciudad como un destino de hospitalidad, innovación y alta cocina. “Este logro es también para Medellín, porque demuestra que la excelencia hecha en Colombia puede competir con los mejores del mundo”, expresó Barrientos en un comunicado.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida