Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Se hizo pasar por médico durante más de 12 años en Antioquia; ahora un juez lo dejó en libertad

Pese a estar inhabilitado desde 2017 y acumular un historial de capturas y fugas por atender ilegalmente a cientos de pacientes, un juez de control de garantías de Yondó otorgó la libertad a Andrés Mauricio Toro Meneses.

  • El hombre, identificado como Andrés Mauricio Toro Meneses, completó más de una década suplantando a un profesional de la salud en varios municipios de Antioquia. Fotos: cortesía.
    El hombre, identificado como Andrés Mauricio Toro Meneses, completó más de una década suplantando a un profesional de la salud en varios municipios de Antioquia. Fotos: cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 52 minutos
bookmark

Llevaba más de 12 años atendiendo pacientes. Cobraba cerca de 60.000 pesos por consulta. Realizaba remisiones, recetas médicas e incluso cirugías menores. Se presentaba como el doctor Óscar Andrés Barrera, pero se llama Andrés Mauricio Toro Meneses. Fue inhabilitado por la Procuraduría desde 2017, capturado en 2014 y se fugó en 2015. Pese a su historial, volvió a ejercer ilegalmente en el corregimiento de Doradal, de Puerto Triunfo, hasta que lo volvieron a capturar, pero esta semana un juez de control de garantías de Yondó lo dejó en libertad.

El modus operandi de Toro Meneses se basaba en el robo de identidad. Utilizaba el nombre y la tarjeta profesional del médico real, el doctor Óscar Andrés Barrera. Bajo esta fachada, el falso profesional llegó incluso a realizar cirugías menores en el Hospital San Rafael del municipio de Heliconia y a coordinar misiones médicas.

También le puede interesar: ¿Cómo saber si una clínica o médico tiene permiso para realizar cirugías plásticas en Colombia?

Para el verdadero doctor Barrera, la situación ha sido una pesadilla legal y profesional que parece no tener fin. ”Esto me ha causado un daño moral, ético y psicológico tremendo. Esta persona se ha lucrado a expensas de mi nombre, poniendo en riesgo la vida de la gente. No es justo que las autoridades actúen con tanta laxitud frente a un criminal reincidente”, manifestó la víctima de la suplantación.

Un historial de fugas y reincidencia

El expediente de Toro Meneses demuestra que las alarmas institucionales fallaron de forma sistemática. En 2014, la Fiscalía lo judicializó tras comprobarse que había atendido a más de 600 pacientes. Se le imputaron los delitos de falsedad personal en concurso con falsedad material en documento público, pero en 2015 se fugó del centro de reclusión donde cumplía medida de aseguramiento.

En 2017, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó con una inhabilidad de 19 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado. Sin embargo, la sanción solo quedó en el papel. Tras huir, el falso médico se trasladó al corregimiento de Doradal, en Puerto Triunfo, donde volvió a montar consultorios y a captar pacientes aprovechando el limitado acceso a especialistas en las zonas periféricas del departamento.

El doctor Barrera relató cómo descubrió que seguían usando su nombre: “Me enteré porque me empezaron a llegar notificaciones de procesos ejecutivos, deudas y quejas de pacientes de municipios donde yo jamás he trabajado. Es increíble que un prófugo monte un consultorio a la vista de todo el mundo y nadie verifique sus documentos”.

La polémica decisión judicial

A pesar de que la Fiscalía logró recapturarlo recientemente tras rastrear sus actividades ilegales en el Magdalena Medio, el juez de Yondó argumentó que no se cumplían los requisitos para dictar una medida intramural preventiva, permitiéndole afrontar el juicio en libertad.

La decisión encendió las alarmas en el gremio de la salud y entre los habitantes de la región. Aunque las autoridades sanitarias de Antioquia han intensificado los cierres de clínicas clandestinas este año, el vacío en el control del ejercicio profesional sigue siendo crítico.

Expertos advierten que Toro Meneses representa un peligro inminente para la comunidad, pues la falta de formación médica real aumenta exponencialmente el riesgo de diagnósticos erróneos o tratamientos que pongan en riesgo la vida.

Cabe recordar que este año todo el país fue espectador de la búsqueda de Yulixa Toloza, una mujer de Bogotá que desapareció después de asistir a un centro estético para una lipólisis láser, un procedimiento de alta complejidad que se realizó sin personal capacitado lo que provocó una crisis en su salud que, por no ser atendida prontamente, le causó la muerte. Desde entonces, todo el país está alerta por estos centros estéticos que realizan procedimientos de tipo quirúrgico sin capacitación para ello. En Antioquia ya han sido cerrado 64 de estos.

Por ahora, el procesado Toro Meneses seguirá vinculado al caso mientras la Fiscalía intenta consolidar nuevas denuncias de pacientes afectados en Doradal y Heliconia para evitar que el falso médico vuelva a desaparecer.

Lea más: Cuidado a dónde va: Antioquia suma 64 centros estéticos cerrados por irregularidades

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos