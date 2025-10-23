“Disculpen. Todos somos hijos de Dios”: el mensaje que dejaron ladrones que robaron un jardín infantil en Andes, Antioquia

Indignada está la comunidad del corregimiento de Santa Rita en Andes, Suroeste antioqueño. La razón es que el Centro de Desarrollo Infantil, el lugar donde se atienden a los niños y niñas más vulnerables de la zona ha sido objeto de robos recientemente.

Pero no solo eso, sino que los ladrones, en su última operación, dejaron un mensaje por lo menos provocador e irónico.

“Sin rencores, disculpen las molestias. Todos somos hijos de Dios, tenemos hambre. Lo sentimos de corazón. Dios los bendiga. Att: Los Gatos”, se lee en una de las paredes del Centro de Desarrollo Infantil.

Según denunciaron desde la Junta de Acción Comunal del corregimiento, se llevaron parte de los alimentos para los niños.

Y es que para colmo no es la primera vez que el jardín infantil y los elementos para la atención de los niños y niñas son objeto de hurto. Según la comunidad, hace algunos días, habían entrado a llevarse implementos de aseo y artículos de cuidado personal que una persona de la comunidad había donado en días anteriores.