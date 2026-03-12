Partido Conservador no tendrá candidato presidencial oficial, ¿a quién apoyarán?

El Partido Conservador no presentará candidato propio a la Presidencia. Lo decidieron tras una reunión del Directorio Nacional Conservador, en la que le dieron luz verde al presidente de la colectividad Efraín Cepeda para adelantar conversaciones con los candidatos que ya anunciaron su llegada a la primera vuelta presidencial.
La determinación de con quién se irán será tomada, por tanto, durante las próximas semanas, y las primeras conversaciones serían con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Sin embargo, de no apoyar, por ejemplo, a Iván Cepeda, no quiere decir que el partido sería oposición, dado que algunos de sus congresistas actuales les han jugado a las reformas del gobierno Petro.
Lea también: Caso UNGRD en la Corte Suprema: las pruebas contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique