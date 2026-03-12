Las veces en que el capturado congresista Wadith Manzur visitó las instalaciones del Ministerio de Hacienda

Wadith Alberto Manzur Imbett atendió el llamado de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y decidió presentarse en el búnker de la Fiscalía General de la Nación tras una orden de captura con medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
Este hecho estaría relacionado con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en 2023, cuando para ese momento era miembro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso.
Manzur afirmó en su cuenta de X que tiene “plena tranquilidad” frente a sus actuaciones como político y que atenderá cualquier requerimiento del alto tribunal.
“Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades. Confío en la justicia y en que este proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia, tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”, escribió Manzur.