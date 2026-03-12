Las veces en que el capturado congresista Wadith Manzur visitó las instalaciones del Ministerio de Hacienda

Wadith Alberto Manzur Imbett atendió el llamado de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y decidió presentarse en el búnker de la Fiscalía General de la Nación tras una orden de captura con medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Este hecho estaría relacionado con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en 2023, cuando para ese momento era miembro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso. Lea también: ¿Quién es Alejandra Benavides, la asesora del Ministerio de Hacienda que fue mencionada por Olmedo López en escándalo de la UNGRD? Manzur afirmó en su cuenta de X que tiene “plena tranquilidad” frente a sus actuaciones como político y que atenderá cualquier requerimiento del alto tribunal. “Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades. Confío en la justicia y en que este proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia, tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”, escribió Manzur.

La investigación de las autoridades reveló que el acusado habría aceptado dádivas por parte de funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A cambio de eso emitiría conceptos favorables sobre operaciones de crédito del Gobierno.

Lo que se conoce hasta el momento es que Manzur Imbett presuntamente coordinó todas las reuniones con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023, con la intención de aprobar con rapidez seis créditos internacionales. Al mismo tiempo, el funcionario de 39 años habría presionado a María Alejandra Benavides, entonces asesora del Ministerio de Hacienda, para que se aprobaran recursos por 50 mil millones de pesos destinados a un proyecto en el municipio de Cotorra, Córdoba. Según reveló La FM, en ese proceso Manzur habría entregado los contactos del contratista y del alcalde. Le puede interesar: Esto pasaría con las curules de Manzur y Manrique, congresistas reelectos con orden de captura por caso UNGRD Sin embargo, en enero de 2024 no hubo avances en el proyecto impulsado por el congresista, por lo que el mismo contratista habría escrito directamente a Sneyder Pinilla, entonces subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, informándole que ya se habían adelantado varios procesos y solicitudes del ingeniero para la obra, así como la inscripción de las empresas. La intención, según la investigación, era que se le aprobara el contrato a Manzur a cambio de votar a favor de los créditos en la Comisión Interparlamentaria, con conocimiento del ministro Bonilla, lo que dio lugar al delito de cohecho por el cual la Corte Suprema de Justicia emitió la orden de captura.

Los videos en los que aparece Wadith Alberto Manzur Imbett visitando las instalaciones del Ministerio de Hacienda

Sobre Wadith Manzur reposan una serie de videos en los que se le observa visitando en distintas ocasiones las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para entablar conversaciones con altos funcionarios y con el entonces ministro Ricardo Bonilla. En el material audiovisual, captado por cámaras de seguridad del recinto, también se ve a la congresista de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, Karen Manrique, caminando por los pasillos del lugar.

Wadith Manzur en las instalaciones del Ministerio de Hacienda. FOTO: Captura de video Noticias Caracol

Las imágenes, a las que tuvo acceso Noticias Caracol, serían una prueba clave de la presencia del senador Manzur y de los congresistas Karen Manrique, Julián Peinado, Liliana Bittar, Juan Pablo Gallo y el exrepresentante Juan Diego Muñoz, quienes integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Liliana Bittar, Julián Peinado y Wadith Manzur. FOTO: Captura de video Noticias Caracol

Cabe recordar que esta comisión fue la encargada de dar el aval para que el gobierno de Gustavo Petro pudiera endeudarse mediante millonarios créditos. En ese contexto, algunos de estos funcionarios fueron acusados de vender su voto en la comisión a cambio de tres contratos, incluido el de Wadith Manzur, por un valor superior a los 92 mil millones de pesos financiados con recursos de la UNGRD.

Karen Manrique. FOTO: Captura de video Noticias Caracol