Ministerio de Defensa desplegó comisión para investigar minería ilegal cerca de batallón en Antioquia

Una comisión liderada por el Ministerio de Defensa investigará si mineros ilegales están operando en un predio del batallón Rifles del Ejército en el municipio de Caucasia, subregión del Bajo Cauca antioqueño.

El anuncio fue realizado por el ministro Pedro Sánchez, quien en diálogo con la emisora Caracol Radio se refirió a las denuncias publicadas por el periódico The New York Times, que este fin de semana denunció que dicha operación ya se había tomado predios oficiales.

Según señaló el alto funcionario, la comisión buscará confirmar la situación y tomar las medidas que sean necesarias.

“La minería ilegal es una cruda realidad que tenemos aquí en Colombia y que nos preocupa enormemente cómo está aumentando”, dijo. “Se desplegó hoy una comisión para confirmar de primera mano lo que dijo el periodista del New York Times. Cero tolerancia si encontramos algo de connivencia o falta de acción de parte de los militares que están en la zona y que son responsables de atacar este crimen”, agregó.

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