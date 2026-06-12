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Clan del Golfo niega responsabilidad en el secuestro y asesinato del conductor Iván Jiménez en Segovia

A través de un comunicado firmado por el Estado Mayor Conjunto, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, negó cualquier participación en el secuestro y posterior asesinato del conductor Iván Darío Jiménez, ocurrido en zona rural entre Segovia y Santa Rosa del Sur.

  • El conductor de la camioneta retenida y quemada en el Nordeste antioqueño, Iván Darío Jiménez, fue hallado sin vida. Fotos: cortesía.
    El conductor de la camioneta retenida y quemada en el Nordeste antioqueño, Iván Darío Jiménez, fue hallado sin vida. Fotos: cortesía.
  • Comunicado del Ejército Gaitanista de Colombia.
    Comunicado del Ejército Gaitanista de Colombia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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A través de un comunicado a la opinión pública difundido este viernes 12 de junio, el Clan del Golfo negó cualquier responsabilidad en el secuestro y asesinato de Iván Darío Jiménez, el conductor que fue retenido junto a otras tres personas mientras cubría una ruta de transporte informal entre Antioquia y el sur de Bolívar.

Firmado por su Estado Mayor Conjunto, el documento aseguró que el grupo “nada tiene que ver con el secuestro y posterior asesinato” del conductor, y rechazó de manera “contundente” tanto el homicidio como la retención de las demás víctimas.

El pronunciamiento surge días después de que las autoridades atribuyeran el crimen a integrantes de esa estructura armada. Según información de la Gobernación de Antioquia, hombres armados interceptaron un vehículo en zona rural entre Segovia y Santa Rosa del Sur y secuestraron a sus cuatro ocupantes. Horas más tarde fue hallado el cuerpo sin vida de Jiménez.

Dos de los demás retenidos, entre ellos Abel Andrés Acevedo Patiño, minero de Segovia, fueron liberados posteriormente, al parecer tras una verificación por parte de sus captores de que no tenían vínculos con grupos ilegales, según informó Caracol Radio. No obstante, no hay pruebas conocidas que vinculen a Jiménez con dichos grupos, por lo que el motivo del ataque sigue sin confirmarse. El otro retenido se habría fugado y se puso en contacto con la Fuerza Pública. Según las autoridades, estaría en buenas condiciones de salud.

Las autoridades esperan que los testimonios de quienes fueron liberados ayuden a reconstruir los hechos y aporten pistas sobre los responsables.

Comunicado del Ejército Gaitanista de Colombia.
Comunicado del Ejército Gaitanista de Colombia.

El asesinato de Jiménez generó una fuerte reacción de rechazo en Antioquia. El conductor era reconocido en la región y su muerte volvió a poner en evidencia la compleja situación de seguridad que atraviesa el Nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, donde distintos grupos armados mantienen disputas por el control territorial y de economías ilícitas.

El caso se suma a una serie de hechos violentos registrados en las últimas semanas en Remedios, Antioquia, donde cuatro personas fueron asesinadas por el Frente 4 de las disidencias de las Farc.

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