En La Ceja, un motociclista murió tras chochar contra una palmera; su acompañante quedó herido

En La Ceja, Oriente antioqueño, ocurrió un fuerte accidente de tránsito que cobró la vida de un joven motociclista de 18 años, siendo este el primer deceso asociado a un siniestro vial en ese municipio en lo que va del 2026.
El hecho se reportó en la madrugada del pasado martes 2 de junio en zona urbana de esta localidad, en el sector conocido como Gualanday, en la carrera 18 entre las calles 15 y 16.
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Allí, el conductor de una moto habría perdido el control de su vehículo y chocado contra un objeto fijo, al parecer, una palmera. Tanto él como su acompañante quedaron tendidos en la vía y con heridas de gravedad.
Tras la alerta a las autoridades, aproximadamente a la 1:00 a. m., personal llegó al sitio a atender la situación. Ambos hombres fueron trasladados de urgencia a la Clínica San Juan de Dios de La Ceja.