Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Aparatoso choque múltiple dejó 17 heridos en accidente en el Oriente de Antioquia

Un bus perdió el control en el municipio de El Santuario y se llevó por delante tres carros.

  • Una cámara de seguridad captó el momento del choque múltiple ocurrido en El Santuario. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
    Una cámara de seguridad captó el momento del choque múltiple ocurrido en El Santuario. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un aparatoso accidente de tránsito dejó un saldo de 17 personas lesionadas en el Oriente antioqueño, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en el municipio de El Santuario, cuando un bus de servicio público perdió el control y colisionó con otros tres vehículos.

Le puede interesar: Camión cargado de cerveza se volcó en la autopista Norte, en Bello: intentaron saquearlo

El impacto, ocurrido hacia las 4:40 de la tarde del pasado lunes 18 de mayo, quedó captado en una cámara de seguridad, en la que se logra ver cómo un bus de color verde irrumpió a alta velocidad arrastrando a varios vehículos consigo.

Luego del estruendo, decenas de vecinos llegaron al punto de la emergencia y comenzaron a asistir a los heridos, para poder extraerlos de los vehículos siniestrados.

Poco después, al sitio llegaron la Policía y equipos de paramédicos, que le dieron una valoración inicial a las víctimas y posteriormente ordenaron su traslado a otros lugares.

Según reportes del gobierno local, aunque la mayoría de los heridos fueron atendidos en el Hospital San Juan de Dios, dos de ellos tuvieron que ser trasladados de urgencia a un centro asistencial de mayor nivel de complejidad en Rionegro a raíz de la gravedad de sus lesiones.

Siga leyendo: Motociclista murió al estrellarse contra un poste en Las Palmas: la vía duró cerrada dos horas

De igual forma, las autoridades resaltaron que dentro de las víctimas hay cuatro menores de edad.

Entre tanto, las autoridades reseñaron que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos heridos dejó el accidente de bus en El Santuario?
El aparatoso choque múltiple dejó un total de 17 personas lesionadas, incluyendo a cuatro menores de edad. Dos de las víctimas debieron ser remitidas a clínicas de alta complejidad
¿Cuáles fueron las causas del accidente en El Santuario?
Las causas exactas del siniestro vial son materia de investigación por parte de la Policía y las autoridades de tránsito locales. Se analizan videos de cámaras de seguridad públicas del sector para verificar si se trató de una falla mecánica o exceso de velocidad

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos