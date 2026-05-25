Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¡Cuidado! Así operan los ‘pinchallantas’ en Bogotá para distraerlo y atracar

Los delincuentes buscan obligar a los conductores a detenerse y acudir a talleres o montallantas, donde en algunos casos les cobran altas sumas de dinero por reparaciones innecesarias.

  • Estos son algunos fotogramas del video que circula en redes sociales con la denuncia de los ‘pinchallantas’. Foto: tomadas de video
    Estos son algunos fotogramas del video que circula en redes sociales con la denuncia de los ‘pinchallantas’. Foto: tomadas de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La delincuencia en Bogotá continúa generando preocupación entre los ciudadanos. En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video en el que se observa a un hombre pinchando las llantas de varios vehículos mientras se moviliza en motocicleta en medio de un trancón.

A simple vista, la escena podría parecer un hecho aislado o accidental. Sin embargo, al revisar con detalle las imágenes, se aprecia cómo el delincuente pasa muy cerca de los carros detenidos y utiliza un objeto cortopunzante oculto en su pie izquierdo para perforar las llantas sin levantar sospechas.

Según las autoridades, esta modalidad, conocida popularmente como la de los “pinchallantas”, busca obligar a los conductores a detenerse y acudir a talleres o montallantas, donde en algunos casos les cobran altas sumas de dinero por reparaciones innecesarias.

Lea también: Con cámaras LPR, autoridades hicieron seguimiento “de película” y evitaron robo a motociclista en Medellín

Además, las autoridades advierten que esta práctica también es utilizada para dejar varados a los ocupantes de los vehículos y posteriormente cometer hurtos.

Los puntos con más denuncias de ‘pinchallantas’ en 2025 fueron:

- La avenida Boyacá, entre la avenida El Dorado (calle 26) y la calle 67.

- La avenida carrera 68, entre calles 66C y 67G.

- El corredor entre la carrera 68 y la carrera 70, cerca de la calle 80.

- La carrera 104 y el sector del Puente de Guadua.

- La avenida NQS, especialmente en inmediaciones de la calle 80. La carrera Novena, entre calles 153 y 163.

No se pierda: Estos son los presuntos delincuentes baleados por un soldado en caso de hurto en el barrio Suramericana, Medellín

En varias de estas zonas existe una alta concentración de talleres automotrices y montallantas, situación que ha despertado sospechas y denuncias ciudadanas.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 se han registrado en promedio 33 reportes mensuales a la línea de emergencias 123 relacionados con casos de ‘pinchallantas’.

Operativo en Suba

En medio de las acciones para combatir esta práctica ilegal, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana de Bogotá realizaron el pasado 20 de mayo un operativo de inspección, vigilancia y control a un establecimiento de montallantas ubicado en el sector de Aures, en la localidad de Suba.

El local había sido señalado en reiteradas ocasiones en redes sociales por su presunta relación con este tipo de hechos que afectan a motociclistas y conductores en la ciudad.

No se pierda: Revelan detalles del asesinato de estudiante de la Uniminuto en estación de TransMilenio en Bogotá

Durante la diligencia, las autoridades verificaron que el establecimiento no contaba con la documentación requerida para ejercer su actividad económica, por lo que se impuso una medida correctiva consistente en la suspensión temporal del negocio por diez días.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

“En Bogotá les estamos cerrando el espacio a quienes pretenden afectar a los ciudadanos mediante prácticas ilegales como los ‘pinchallantas’. Vamos a combatir estas conductas con operativos, controles e intervenciones permanentes para proteger a los conductores y garantizar la seguridad en la ciudad”, aseguró César Restrepo.

Entérese: Eran meros ‘Lisos’: Cayó banda que se dedicaba a robar vehículos de alta gama en Medellín

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos