Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín
sabado
no

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Dueños del reconocido restaurante El Rancherito fallecieron en un accidente de tránsito

Los fundadores del icónico restaurante El Rancherito, Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, murieron en un accidente de tránsito en Santander. Su partida enluta a Antioquia y deja un vacío en la gastronomía y la cultura equina.

  • Jorge Jaramillo y Ruth Elena Alzate fueron condecorados recientemente por el cumpleaños número 50 del restaurante. FOTO: CONCEJAL ALEJANDRO DE BEDOUT
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Jorge Alberto Jaramillo Restrepo y su esposa Ruth Elena Alzate, fundadores del famoso restaurante antioqueño El Rancherito, fallecieron en las últimas horas en un accidente de tránsito en la vía que comunica a la ciudad de Bucaramanga con Puerto Berrío.

Jaramillo Restrepo era además un apasionado por el mundo equino, asociado de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos Colombianos de Silla, Asdesilla.

Asdesilla confirmó el deceso de la pareja a través de sus redes sociales, enviando un mensaje de condolencias a sus familiares y amigos.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus hijas, nietos, demás familiares y amigos, así como a toda la comunidad de asociados que hoy sienten su partida. Nos unimos en oración y solidaridad en este momento de dolor”, indicó Asdesilla en un comunicado.

“Elevamos un mensaje de fortaleza para su familia, confiando en que la memoria de su vida permanecerá viva en cada uno de quienes tuvimos el privilegio de conocerlos”, agregó el mensaje de la Asociación.

La semana pasada, por ocasión del cumpleaños número 50 del tradicional restaurante, el concejal de Medellín Alejandro de Bedout les había hecho a la pareja de empresarios un reconocimiento en nombre del Concejo de la ciudad. “Abrazo fuerte para sus hijas Paulina, Ana y María José”, señaló el concejal.

Sobre la trágica muerte de la pareja se han manifestado figuras públicas y políticas como el expresidente Álvaro Uribe. “Nos duele en el alma el fallecimiento de Jorge Jaramillo y su señora Ruth en un accidente vial en Santander. Con afecto y solidaridad acompañamos a su familia”, manifestó el expresidente en su cuenta de X.

Otro que envió un mensaje de pésame fue el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien manifestó que “los apreciaba mucho en lo personal y los respetaba mucho como empresarios”.

“Eran unos seres humanos increíbles”, agregó el mandatario local.

