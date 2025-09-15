Accidente de bus con aprendices del Sena en el Urabá antioqueño dejó tres personas muertas

Los hechos se registraron sobre las 2:30 de la tarde de este lunes en el kilómetro 48+850 de este corredor vial, en el sector Surrambay, de Mutatá, cuando ambos vehículos se encontraron de frente, al parecer, por la invasión del carril de uno de estos vehículos, provocando la fuerte colisión.

Un accidente entre un bus de servicios especiales y un camión se registró en la tarde de este lunes en la vía que comunica a Chigorodó con Mutatá, en el Urabá antioqueño, hecho que cobró la vida de tres pasajeros del bus y dejó lesionadas a otras seis personas. Además, una decena de usuarios del bus fueron valorados por organismos de socorro.

El comandante de la Policía Urabá, coronel Jovanni Cepeda Sanabria, expresó que dos las tres víctimas fallecieron en el sitio, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital La Anunciación, de Mutatá, donde les hicieron una valoración para establecer si era necesario que se hiciera una remisión hacia centros asistenciales de Medellín. En este centro asistencial murió la tercera víctima.

Desde el Sena informaron que en el bus se movilizaba un grupo de 25 estudiantes que se dirigían hacia Medellín para participar en el Encuentro Regional Deportivo de Aprendices de la institución, el cual se realizará esta semana en la sede central de la institución en la capital antioqueña, ubicada en el sector de La Minorista.

En este hecho fallecieron Luz Felicia Segura Terán, quien era aprendiz de técnica en ejecución de programas deportivos, y Alex Esmit Chaverra Salas, aprendiz de tecnólogo en Implementación de Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ambos estudiaban en el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico de Apartadó.

Sobre la tercera víctima, las autoridades aún no han revelado su identidad, puesto que su inspección judicial se debió hacer en el centro asistencial de Mutatá.

Los lesionados en este accidente fueron el profesional de deportes de Bienestar al Aprendiz, la enfermera de esta misma dependencia y tres aprendices. A ellos se les sumó el conductor, quien debió ser remitido a la Clínica Panamericana, de Apartadó, por la gravedad de sus lesiones.

Los agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia avanzan en las labores judiciales para establecer la identidad de los tres fallecidos en este siniestro vial que consternó a todo el Urabá antioqueño.

Así mismo, esta situación obligó a que se colapsara la movilidad en este corredor estratégico del Urabá antioqueño mientras se hacía la inspección judicial y se retiraran los vehículos, ya que el bus acabó a un costado de la vía.