Volqueta sin frenos chocó varios vehículos y terminó en el parqueadero de una unidad residencial del barrio Loreto, Medellín

Como si fuera una bala, una volqueta que no estaba cargada se quedó sin frenos en el barrio Loreto, comuna 9 (Buenos Aires), de Medellín, llevándose a su paso varios vehículos que estaban estacionados, antes de meterse al parqueadero de un conjunto residencial.
El accidente ocurrió sobre las 10:53 de la mañana de este sábado, en la carrera 33 con la calle 29, en el oriente de Medellín, cuando el vehículo de carga descendía sin control por el sector La Esmeralda, golpeando las motos y los carros que estaban estacionados en la calle.