x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Mujer fue atacada por su esposo, quien la quemó con gasolina en Antioquia; el agresor ya fue capturado

La mujer recibió atención integral y se encuentra acompañada de las autoridades para superar el trauma causado por este violento episodio. Aquí la historia.

  • El hombre implicado, identificado como Luis Carlos Ospina, habría agredido a su pareja sentimental con un agente químico. FOTO: Cortesía Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
    El hombre implicado, identificado como Luis Carlos Ospina, habría agredido a su pareja sentimental con un agente químico. FOTO: Cortesía Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
  • Este es el cartel de los más buscados por delitos contra las mujeres. FOTO: Cortesía Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
    Este es el cartel de los más buscados por delitos contra las mujeres. FOTO: Cortesía Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 2 horas
bookmark

Las autoridades continúan encendiendo las alertas frente a los casos de violencia intrafamiliar y de género que se registran en Antioquia, hechos que en las últimas semanas se han incrementado. Uno de los casos que más indignación ha generado se reportó el 10 de febrero en el municipio de Barbosa.

El hombre implicado, identificado como Luis Carlos Ospina, habría agredido a su esposa con un agente químico, específicamente con gasolina, causándole heridas de primer y segundo grado.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, tras conocerse el caso de violencia intrafamiliar, los uniformados activaron los protocolos de atención para brindar acompañamiento integral a la víctima, que incluyó orientación, seguimiento preventivo y articulación con las autoridades judiciales.

Le puede interesar: “¿Quién la va a salvar? ¡A usted no la salva nadie!”: el aterrador video de hombre que amenazó a su expareja en El Popular de Medellín

Este acompañamiento permitió avanzar en el proceso investigativo y garantizar la protección de la mujer afectada, además de facilitar la captura del victimario.

Como parte del trabajo coordinado, se estableció una articulación con la Fiscalía General de la Nación, entidad que recibió los elementos materiales de prueba recolectados durante la investigación por el delito de violencia intrafamiliar.

Otros casos de maltrato a mujeres en Medellín

Recientemente también se conoció un video –que más parecería una escena de una película de terror– que mostraba cómo un sujeto amenazaba a su expareja.

En el registro se ve cómo, quien sería un allegado a la víctima, graba al sujeto que desde la parte externa de la vivienda del barrio Popular 1, no solo amenaza a su expareja, sino que además intenta ingresar al inmueble.

Entérese: Tras seis meses de torturas, mujer logró escapar de su pareja en Medellín; el hombre fue enviado a prisión

Ante el suceso, la mujer –al parecer mientras tiene cerca quien sería una pequeña bebé hija de ambos– llama de forma urgente a la Policía pidiendo ayuda.

La Alcaldía de Medellín rechazó este hecho de violencia, donde gracias a una acción coordinada con la Secretaría de Mujeres, se logró la captura del presunto agresor y se brindó acompañamiento integral a la víctima para avanzar en el proceso judicial.

En otro caso, también reportado en la capital antioqueña, un hombre de 36 años fue enviado a la cárcel tras ser señalado de someter a su compañera sentimental a graves actos de violencia intrafamiliar e incluso tortura al interior de la vivienda que ambos compartían en el barrio Robledo, en el occidente de Medellín.

Llamado a denunciar

Desde la Policía Nacional reiteraron el llamado a las mujeres y a la comunidad en general para no normalizar ningún tipo de agresión y denunciar cualquier hecho de violencia.

Las autoridades recordaron que las víctimas o testigos pueden comunicarse con la línea de emergencia 123 para reportar situaciones de violencia intrafamiliar o de género y recibir orientación inmediata.

$!Este es el cartel de los más buscados por delitos contra las mujeres. FOTO: Cortesía Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Este es el cartel de los más buscados por delitos contra las mujeres. FOTO: Cortesía Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida