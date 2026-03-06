Harry Styles regresa con Kiss All the Time. Disco, Occasionally, su primer álbum en cuatro años

Después de casi cuatro años de estar lejos de los escenarios, Harry Styles vuelve con un proyecto de transformación. Su cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, publicado este viernes 6 de marzo, marca el inicio de una etapa donde la estética club, los sintetizadores y una narrativa sobre identidad y expectativas redefinen su universo creativo. El proyecto llega tras el éxito de Harry’s House (2022), un disco que consolidó su carrera en solitario y le valió el premio a Álbum del Año en los Premios Grammy 2023. Con esta nueva producción, Styles inaugura una etapa artística que combina una estética disco con una narrativa sonora inspirada en la vida nocturna y la pista de baile. Kiss All the Time. Disco, Occasionally contiene 12 canciones escritas por el propio artista y cuenta con la producción ejecutiva del británico Kid Harpoon, colaborador habitual de Styles desde el inicio de su carrera en solitario. El álbum también incluye el sencillo “Aperture”, que debutó en el número uno de las listas en Estados Unidos y Reino Unido.

El tracklist incluye “Aperture”, “American Girls”, “Ready, Steady, Go!”, “Are You Listening Yet?”, “Taste Back”, “The Waiting Game”, “Season 2 Weight Loss”, “Coming Up Roses”, “Pop”, “Dance No More”, “Paint By Numbers” y “Carla’s Song”, una secuencia pensada para escucharse de principio a fin y que mezcla momentos de pop-rock con sintetizadores y guiños a la estética disco que atraviesa todo el proyecto. Le puede interesar: Juanes abre su corazón en JuanesTeban, un disco entre la fiesta, la nostalgia y la memoria La portada del álbum fue publicada inicialmente por el artista en su instagram, generando expectativa para sus fans. Muestra a Harry Styles en una escena nocturna de estética sobria. El cantante aparece vestido con jeans y una camiseta ajustada azul, acompañado de gafas oscuras, mientras se encuentra de pie bajo una gran bola de discoteca suspendida en el aire que ilumina tenuemente el entorno. La imagen, de composición minimalista y fondo oscuro, introduce el universo visual del proyecto al remitir directamente a la cultura de club y a la pista de baile.

¿Qué inspiró “Season 2 Weight Loss”? Harry Styles revela la idea detrás del tema

Uno de los conceptos que atraviesa el disco aparece desde el inicio con Season 2 Weight Loss. Durante una conversación reciente con Zane Lowe en Apple Music, Styles explicó que esa canción funciona casi como un prólogo conceptual del álbum. La inspiración proviene de algo curioso dentro de la cultura televisiva, el fenómeno en el que los actores regresan a una segunda temporada luciendo una versión más pulida de sí mismos. Para Styles, esa idea se convirtió en una metáfora sobre la evolución personal y las expectativas públicas. “Es como cuando hay una serie en Netflix que explota en popularidad y luego todos vuelven en la segunda temporada: todos tienen nutricionista, entrenador, y de repente todos se ven increíbles. Eso es season 2 weight loss”, explicó. Lea también: Miguel Bosé regresa a Medellín tras 9 años: vestirá una capa de cinco metros y más detalles de su show Más que hablar de apariencia, la canción reflexiona sobre lo que significa volver al ojo público después de una pausa y preguntarse si el público acepta el cambio o solo la imagen que ya conoce. El cantante contó que, durante los descansos entre giras, solía dejar crecer un bigote y adoptar una apariencia más relajada, algo que inevitablemente desaparecía antes de regresar a los escenarios. Esa pequeña rutina terminó inspirando una pregunta más grande ¿hasta qué punto un artista puede mostrarse tal como es sin sentir que debe cumplir con la versión que los demás esperan?

“Si me voy, crezco y cambio mi relación con esta idea de que tengo que aparecer como cierta versión de mí mismo, ¿me aceptarás así? ¿O me aceptas porque aparezco como la versión de mí que tú has deseado?” De ahí surgen las líneas de la canción: “¿Me amas ahora? ¿Te voy a decepcionar? Aguantando, esperando que el amor llegue”, dijo.

El lanzamiento del álbum no se limita a lo musical. Styles diseñó el estreno como una experiencia global que mezcla música, cine y encuentros presenciales con fans. Precisamente, el 8 de marzo, Netflix estrenará el especial Harry Styles: One Night in Manchester, un concierto filmado en Manchester donde el artista interpreta por primera vez en vivo las canciones del álbum.