J Balvin y Carlos Vives hacen parte de dos canciones alusivas al Mundial de Fútbol

La primera es la apuesta que cada cuatro años hace Coca-Cola; la segunda es el himno de Telemundo para la cobertura que harán de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

  Así se han promocionado ambas canciones que aunque no son las oficiales del Mundial van a sonar desde ya para ambientar la fiesta del fútbol. FOTOS Cortesía
    Así se han promocionado ambas canciones que aunque no son las oficiales del Mundial van a sonar desde ya para ambientar la fiesta del fútbol. FOTOS Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 45 minutos
bookmark

Música y fútbol siempre se complementan muy bien y justo en meses previos al mundial comienzan a lanzarse canciones alusivas a esta importante competencia.

No muchos saben que The Coca-Cola Company tiene su propio sello discográfico, Real Thing Records (RTR), lanzado en 2025, con el que busca generar intersección entre la música, la cultura y el deporte. De igual manera, cada cuatro años la compañía patrocina una canción del Mundial de fútbol de la Fifa, en Qatar 2022 fue: A Kind Of Magic de Queen; para Rusia 2018 fue Colors con Jason Derulo y Maluma (en su versión en español) y para Brasil 2014 fue La Copa de Todos de David Correy ft. Monobloco.

Esa tradición continúa para este año con el lanzamiento de la canción Jump, una versión reimaginada del icónico éxito de Van Halen de los años 80 interpretada ahora por J Balvin y Amber Mark, junto con el icónico guitarrista Steve Vai y el legendario baterista y productor Travis Barker.

El video de la canción es un animado con la dirección artística y diseño de McFlyy e incluye una aparición especial animada del jugador Lamine Yamal.

“Esta versión reimaginada infunde al clásico texturas modernas y una producción de gran impacto, ofreciendo un sonido listo para los estadios y creado para el mayor escenario del fútbol. Jump se adelantó por primera vez a principios de este año en la campaña Bubbling Up de Coca-Cola, que se estrenó en enero de 2026”, cuenta la reseña de Universal Music.

“Para mí, la música siempre ha servido para unir a personas de diferentes países y culturas, y Jump trata precisamente de esa energía compartida”, dijo el artista colombiano J Balvin quien añadió que colaborar con Coca-Cola en su himno para la Copa Mundial de la FIFA 2026 le pareció algo natural: “Se trata de entusiasmo, energía y crear algo que se sienta real. Esta canción trata de celebrar la vida y vivir el momento”.

La apuesta de Carlos Vives con Telemundo

Por su parte, el samario Carlos Vives hace parte de Somos Más, canción que se estrenó por primera vez en vivo durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025 y que será la banda sonora oficial de la cadena Telemundo para este torneo futbolero. En esta canción también son parte Emilia, Wisin y Xavi.

“Nos propusimos crear una canción que realmente nos representara a todos: a los tres países anfitriones y a las generaciones unidas por el fútbol. Al fusionar la energía de Wisin, el estilo de Emilia y el sonido fresco de Xavi, Somos Más celebra nuestras raíces compartidas, nuestros idiomas y la capacidad única de la música para unirnos”, explicó Carlos Vives.

Por su parte, la argentina Emilia manifestó que este proyecto representa un sueño hecho realidad. “Es un honor representar a nuestra comunidad latina y colaborar con artistas tan inspiradores en una canción que celebra nuestra pasión, nuestra cultura y unión”.

Wisin también se mostró feliz porque asegura que esta canción es más que música: es un mensaje que cruza fronteras. “Cada uno de nosotros representa su propio origen, pero la unidad y el respeto son lo que verdaderamente nos conecta. Me honra ser parte de un proyecto que resalta el poder de la música para unirnos”.

Cabe anotar que la canción oficial de este mundial es la canción Desire, interpretada por Robbie Williams y Nicole Scherzinger y en español, la voz femenina la canta Laura Pausini. ¿Cuál de las tres le ha gustado más?

