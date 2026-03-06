J Balvin y Carlos Vives hacen parte de dos canciones alusivas al Mundial de Fútbol

Música y fútbol siempre se complementan muy bien y justo en meses previos al mundial comienzan a lanzarse canciones alusivas a esta importante competencia.
No muchos saben que The Coca-Cola Company tiene su propio sello discográfico, Real Thing Records (RTR), lanzado en 2025, con el que busca generar intersección entre la música, la cultura y el deporte. De igual manera, cada cuatro años la compañía patrocina una canción del Mundial de fútbol de la Fifa, en Qatar 2022 fue: A Kind Of Magic de Queen; para Rusia 2018 fue Colors con Jason Derulo y Maluma (en su versión en español) y para Brasil 2014 fue La Copa de Todos de David Correy ft. Monobloco.
Esa tradición continúa para este año con el lanzamiento de la canción Jump, una versión reimaginada del icónico éxito de Van Halen de los años 80 interpretada ahora por J Balvin y Amber Mark, junto con el icónico guitarrista Steve Vai y el legendario baterista y productor Travis Barker.
El video de la canción es un animado con la dirección artística y diseño de McFlyy e incluye una aparición especial animada del jugador Lamine Yamal.