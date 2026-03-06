J Balvin y Carlos Vives hacen parte de dos canciones alusivas al Mundial de Fútbol

Música y fútbol siempre se complementan muy bien y justo en meses previos al mundial comienzan a lanzarse canciones alusivas a esta importante competencia. No muchos saben que The Coca-Cola Company tiene su propio sello discográfico, Real Thing Records (RTR), lanzado en 2025, con el que busca generar intersección entre la música, la cultura y el deporte. De igual manera, cada cuatro años la compañía patrocina una canción del Mundial de fútbol de la Fifa, en Qatar 2022 fue: A Kind Of Magic de Queen; para Rusia 2018 fue Colors con Jason Derulo y Maluma (en su versión en español) y para Brasil 2014 fue La Copa de Todos de David Correy ft. Monobloco. Esa tradición continúa para este año con el lanzamiento de la canción Jump, una versión reimaginada del icónico éxito de Van Halen de los años 80 interpretada ahora por J Balvin y Amber Mark, junto con el icónico guitarrista Steve Vai y el legendario baterista y productor Travis Barker. El video de la canción es un animado con la dirección artística y diseño de McFlyy e incluye una aparición especial animada del jugador Lamine Yamal.

“Esta versión reimaginada infunde al clásico texturas modernas y una producción de gran impacto, ofreciendo un sonido listo para los estadios y creado para el mayor escenario del fútbol. Jump se adelantó por primera vez a principios de este año en la campaña Bubbling Up de Coca-Cola, que se estrenó en enero de 2026”, cuenta la reseña de Universal Music. “Para mí, la música siempre ha servido para unir a personas de diferentes países y culturas, y Jump trata precisamente de esa energía compartida”, dijo el artista colombiano J Balvin quien añadió que colaborar con Coca-Cola en su himno para la Copa Mundial de la FIFA 2026 le pareció algo natural: “Se trata de entusiasmo, energía y crear algo que se sienta real. Esta canción trata de celebrar la vida y vivir el momento”.

La apuesta de Carlos Vives con Telemundo