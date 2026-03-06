x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Andrea Echeverri habla de su cáncer de seno con música: lanzó la canción La teta pirata

La voz líder de Los Aterciopelados confesó uno de los momentos más duros de su vida: la detección de un cáncer de mama agresivo que fue hallado a tiempo y la mastectomía bilateral que le hicieron en 2025. De todo esto salió una canción.

  • Andrea Echeverri en la grabación de La teta pirata, canción con la que confesó su cáncer de seno. FOTO Colprensa
    Andrea Echeverri en la grabación de La teta pirata, canción con la que confesó su cáncer de seno. FOTO Colprensa
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

De uno de los momentos más duros de su vida, Andrea Echeverri sacó las fuerzas necesarias para convertir el dolor en una oportunidad creativa y escribir La teta pirata.

A finales del 2024 me detectaron cáncer de mama tempranamente, agresivo pero oportuno. El 10 de enero del 2025 me hicieron una mastectomía bilateral. 15 días más tarde, análisis del tejido de los pezones llevaron a una resección del pezón derecho. Fue fuerte, todavía lo es. Tener cáncer otorga una especie de poder: todos hacían lo que yo decía. Estoy bien, voy a controles regulares, pero hay un maligno que creció dentro de mí, que acecha. Luego de que en tu cuerpo crecieron tus hijos y se alimentaron de tus tetas, este triple negativo crecía y se esparcía. Por esos días escribí esta canción La teta pirata”, comentó Andrea Echeverri.

Puede leer: Miguel Bosé regresa a Medellín tras 9 años: vestirá una capa de cinco metros y más detalles de su show

Y continuó la vocalista de Aterciopelados: “La teta pirata es oscura pero luminosa. Comienza con una frase que decía mi papá: Cada cometierra carga su terrón....nada de juntanzas, procesión luctuosa por dentro...licencia poética y nostálgica, porque en realidad mi familia y mis amigos fueron multitud silenciosa que ayudaron en todo el proceso. Una canción hermosa que sale de un momento agónico”.

Parte de la canción dicta, “y que viva la vida mientras se tenga, que la salud se mantenga y que viva la fiesta y la alegría, que la música y el amor siempre te hagan compañía”.

La Teta Pirata fusiona ranchera y milonga, evoca la cadencia del vals latinoamericano y la introspección del bambuco colombiano, tiende puentes hacia el huapango mexicano y la chacarera argentina. Atmósfera de oscuridad y resistencia, que se expanden hacia un rock luminoso: un lamento que enfrenta la adversidad. Guitarras eléctricas y acústicas, bajo synth y texturas expresivas sostienen la voz profunda, potente e intencionalmente luctuosa de Andrea.

La canción crece y abre el espectro hacia un rock expansivo y luminoso. La voz asciende hacia un registro lúdico que distiende y da paso a un coro memorable. El resultado es un contraste armónico precioso y único.

Conceptualmente la canción nace de un momento agónico y simboliza el tránsito de la tribulación a la belleza. Profundiza en las exploraciones de los galardonados álbumes Claroscura y Genes Rebeldes y recuerda canciones como Vieja y Ruana versus bikini en el cuestionamiento a la sobrevaloración de la juventud como ideal cultural. La Teta Pirata es metáfora de resiliencia y un llamado a cuidar la vida y la unión y con esta Andrea hace una confesión y todo un tratado de vida.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida