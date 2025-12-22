Atención: Tribunal aprobó conciliación y puso fin a largo litigio entre EPM y la Sociedad Hidroituango

Un tribunal de arbitramento aceptó el acuerdo entre EPM y la Sociedad Hidroituango para conciliar las diferencias derivadas de la emergencia vivida en ese proyecto hidroeléctrico en 2018.
La noticia, con la que se pone fin a más de cinco años de demandas y controversias, fue entregada durante la noche de este lunes por el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón.
“Desde hace dos años, cuando llegamos al Gobierno, el gobernador Andrés Julián Rendón y yo venimos trabajando en un acuerdo gana-gana para Antioquia, Medellín y Colombia. Hoy el Tribunal de arbitramento aprobó la conciliación EPM–Sociedad Hidroituango, con aval de la Procuraduría”, expresó el mandatario distrital, planteando que con dicho acuerdo EPM garantizó su sostenibilidad, al tiempo que se protege el patrimonio público.