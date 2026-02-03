Paisas avanzó, por segundo año consecutivo, a los cuartos de final de la BCL

Paisas, por segundo año consecutivo, logró el paso a los cuartos de final del torneo de campeones de América. Aunque restan dos partidos por disputar, ya aseguró su cupo en la siguiente fase, en la que podría enfrentar a Nacional de Uruguay o a Flamengo de Brasil, actual campeón del certamen y equipo que lo eliminó en la misma instancia en 2025. El quinteto dirigido por Daniel Seoane dio un golpe de autoridad en Villavicencio y derrotó a Caimanes del Llano 91-107. Con este resultado, se confirma —junto a Astros de México— como uno de los equipos clasificados a los cuartos de final de la BCL, a falta de la última ventana que se disputará en territorio mexicano.

El camino a la victoria

Tras caer 100-92 ante Astros, los antioqueños llegaron al coliseo Álvaro Mesa Amaya con la convicción de alcanzar el triunfo. Lo consiguieron tras dominar los parciales de 17-28, 25-28, 22-20 y 27-31, para un global de 91-107. En la capital llanera, el quinteto antioqueño contó con una noche inspirada de figuras como Erick Crawford, quien anotó 22 puntos, seguido por el tridente conformado por Michael Miles, Jared Ruiz y Brandon Weatherspoon, con 20 puntos cada uno. La victoria se consolidó con el aporte de Jhon Hernández y Luis Almanza, quienes destacaron como los mejores colombianos con 13 y 7 puntos, respectivamente.

Lo que viene para el equipo

Con la tranquilidad de haber mejorado la producción ofensiva respecto al duelo ante los mexicanos, Paisas regresará a casa para descansar y preparar el viaje a México, donde cumplirá con los dos duelos finales de la fase de grupos. Al finalizar el encuentro, Daniel Seoane felicitó al grupo por el esfuerzo: “Los felicito, me siento muy orgulloso por el esfuerzo y el juego demostrado. Mejoramos mucho, luchamos y nos llevamos la victoria que siempre buscamos. Ahora vamos a casa a recuperar fuerzas y preparar lo que sigue. Gran esfuerzo”.