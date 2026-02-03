x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Paisas avanzó, por segundo año consecutivo, a los cuartos de final de la BCL

El quinteto que orienta Daniel Seoane venció a Caimanes del Llano y aseguró su lugar en la siguiente fase del torneo.

  • El norteamericano Michael Miles fue uno de los hombres destacados de Paisas en los duelos disputados en Villavicencio. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El norteamericano Michael Miles fue uno de los hombres destacados de Paisas en los duelos disputados en Villavicencio. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 48 minutos
bookmark

Paisas, por segundo año consecutivo, logró el paso a los cuartos de final del torneo de campeones de América. Aunque restan dos partidos por disputar, ya aseguró su cupo en la siguiente fase, en la que podría enfrentar a Nacional de Uruguay o a Flamengo de Brasil, actual campeón del certamen y equipo que lo eliminó en la misma instancia en 2025.

El quinteto dirigido por Daniel Seoane dio un golpe de autoridad en Villavicencio y derrotó a Caimanes del Llano 91-107. Con este resultado, se confirma —junto a Astros de México— como uno de los equipos clasificados a los cuartos de final de la BCL, a falta de la última ventana que se disputará en territorio mexicano.

El camino a la victoria

Tras caer 100-92 ante Astros, los antioqueños llegaron al coliseo Álvaro Mesa Amaya con la convicción de alcanzar el triunfo. Lo consiguieron tras dominar los parciales de 17-28, 25-28, 22-20 y 27-31, para un global de 91-107.

En la capital llanera, el quinteto antioqueño contó con una noche inspirada de figuras como Erick Crawford, quien anotó 22 puntos, seguido por el tridente conformado por Michael Miles, Jared Ruiz y Brandon Weatherspoon, con 20 puntos cada uno.

La victoria se consolidó con el aporte de Jhon Hernández y Luis Almanza, quienes destacaron como los mejores colombianos con 13 y 7 puntos, respectivamente.

Lo que viene para el equipo

Con la tranquilidad de haber mejorado la producción ofensiva respecto al duelo ante los mexicanos, Paisas regresará a casa para descansar y preparar el viaje a México, donde cumplirá con los dos duelos finales de la fase de grupos.

Al finalizar el encuentro, Daniel Seoane felicitó al grupo por el esfuerzo: “Los felicito, me siento muy orgulloso por el esfuerzo y el juego demostrado. Mejoramos mucho, luchamos y nos llevamos la victoria que siempre buscamos. Ahora vamos a casa a recuperar fuerzas y preparar lo que sigue. Gran esfuerzo”.

Con este resultado, el equipo llega a seis puntos. Cabe recordar que en los cuartos de final se disputará una serie al mejor de tres duelos; avanzará quien gane dos compromisos.

Al clasificar como segundo, Paisas arrancará la serie como local y deberá definir su pase al Final Four en calidad de visitante.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida