Transportistas protestan en puente fronterizo entre Ecuador y Colombia por aranceles recíprocos

El gremio de transportistas pesados de Ecuador y Colombia protagonizaron este martes una protesta pacífica en el Puente Internacional de Rumichaca sobre el río Guáitara, el principal paso fronterizo entre ambos países, para exigir la eliminación de los aranceles recíprocos anunciados por sus gobiernos y que entraron en vigor en la medianoche del domingo 1 de febrero de 2026.
Dirigentes de este sector de la provincia ecuatoriana de Carchi y del departamento colombiano de Nariño participaron en la “Marcha por la dignidad fronteriza”, la cual incluyó una caravana y una concentración en el Puente Internacional de Rumichaca donde efectuaron un intercambio simbólico de banderas de las dos naciones.
En la zona se observaron varios camiones y tráileres (tractocamiones con remolque) participando en la movilización, aunque ninguno logró avanzar ni bloquear por completo el Puente Internacional de Rumichaca debido al control policial.