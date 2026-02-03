Transportistas protestan en puente fronterizo entre Ecuador y Colombia por aranceles recíprocos

El gremio de transportistas pesados de Ecuador y Colombia protagonizaron este martes una protesta pacífica en el Puente Internacional de Rumichaca sobre el río Guáitara, el principal paso fronterizo entre ambos países, para exigir la eliminación de los aranceles recíprocos anunciados por sus gobiernos y que entraron en vigor en la medianoche del domingo 1 de febrero de 2026. Dirigentes de este sector de la provincia ecuatoriana de Carchi y del departamento colombiano de Nariño participaron en la “Marcha por la dignidad fronteriza”, la cual incluyó una caravana y una concentración en el Puente Internacional de Rumichaca donde efectuaron un intercambio simbólico de banderas de las dos naciones. Entérese: Petro asegura que Trump aceptó mediar con Ecuador para frenar la guerra comercial con Colombia En la zona se observaron varios camiones y tráileres (tractocamiones con remolque) participando en la movilización, aunque ninguno logró avanzar ni bloquear por completo el Puente Internacional de Rumichaca debido al control policial.

La manifestación fue apoyada por comerciantes de las ciudades de Tulcán, en Carchi, e Ipiales, Nariño, en un contexto de tensión bilateral marcada por fricciones comerciales entre Ecuador y Colombia, tras la entrada en vigor de los aranceles recíprocos del 30%. Le puede interesar: Giro histórico: Venezuela rompe el modelo estatal y abre su petróleo al capital privado bajo presión de EE. UU. Según los transportistas pesados, estas medidas amenazan el flujo de mercancías entre los dos países y representan un golpe para toda la cadena logística. Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transportistas Pesados de Carchi, señaló a la emisora local Radio Pichincha que la movilización busca que los gobiernos de ambos países eliminen los gravámenes recíprocos “para que la economía y el comercio fluya (...) porque esto perjudica a los dos países”.

La tensión comercial entre Ecuador y Colombia comenzó el pasado 21 de enero, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció la decisión de aplicar una tasa de seguridad del 30 por ciento a productos colombianos, al alegar una supuesta “falta de reciprocidad y acciones firmes” de Colombia en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.