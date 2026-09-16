James Rodríguez volvería a jugar en la primera división de Colombia después de 20 años, ¿debutará contra Inter de Bogotá?

El duelo entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá podría ser el tercer de James Rodríguez en la primera división del fútbol colombiano durante toda su carrera. El excapitán de la Selección Colombia, de 35 años, está entre el grupo de convocados por el técnico Lucas González para el juego de la fecha 13 del Clausura 2026.
Por eso, se piensa que Rodríguez podría sumar algunos minutos en este juego que se realizará, desde las 8:20 p.m., en el estadio El Campín de Bogotá. Rodríguez no juega desde el 7 de julio pasado, cuando estuvo en cancha en Vancouver, Canadá, durante el juego de octavos de final del Mundial de Norteamérica entre Colombia y Suiza –ganaron los europeos–.