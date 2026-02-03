¿Murió una pareja en la vía Granada-San Carlos, en Antioquia?

Según una publicación atribuida al portal noticioso MiOriente, que circula en redes, una pareja habría fallecido tras caer a un abismo en la vía Granada-San Carlos. Sin embargo, hasta este 3 de febrero de 2026, no existe un parte oficial ni una nota verificada de MiOriente con ese titular específico. Este medio consultó los archivos recientes y halló reportes de siniestros en el mismo corredor, pero sin coincidencia exacta con la versión de “pareja fallecida”.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8