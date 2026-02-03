Android para PC: por qué el debut de Google será polémico

El 3 de febrero de 2026, The Verge publicó un análisis que sitúa el lanzamiento de “Android para PC” —el proyecto Aluminium que combina Android y ChromeOS— en un calendario más lento del esperado: pilotos con “trusted testers” a finales de 2026 y un despliegue general posterior, acompañado de restricciones de compatibilidad con parte del hardware Chromebook existente. La pieza, firmada por Sean Hollister, se apoya en material del caso antimonopolio de búsqueda en EE. UU., que también detalla cómo Google planea mantener ChromeOS activo para cumplir su promesa de 10 años de actualizaciones antes de retirarlo gradualmente.



Le puede interesar: ¿Usa Windows 11 en su computador? Pilas, hay errores graves tras la última actualización

Android para PC y el calendario real

Según la documentación judicial citada, Aluminium no llegaría de forma plena hasta más allá de 2026, con un horizonte que prioriza usos comerciales y educativos en una fase posterior. Google, por su parte, anunció en 2023 que todos los Chromebooks recibirán actualizaciones automáticas durante 10 años desde el lanzamiento de su plataforma, un compromiso clave que explica la convivencia prolongada de ChromeOS mientras madura Android para PC. En ese contexto, el vicepresidente de Android, Sameer Samat, reconoció en una transcripción que la compañía “espera lograrlo; estamos trabajando duro” —en referencia a un objetivo inicial en 2026—, una señal de prudencia sobre plazos y alcance. A su vez, John Maletis, responsable de ChromeOS, advirtió que “no todos los dispositivos podrán migrar” al nuevo sistema.

Filtración: primeras imágenes de Aluminium OS

Una semana antes, el 28 de enero, una filtración mostró por primera vez Android para PC en acción: un informe de errores de Google incluyó vídeos de Aluminium OS funcionando en un portátil HP, con barra de tareas tipo ChromeOS, botón de inicio centrado, barra superior con indicadores Android, Play Store y multitarea en pantalla dividida. La compilación correspondía a Android 16 personalizado para el escritorio.

Windows se despide de las apps Android

El movimiento de Google coincide con el final del experimento de Android en Windows. Microsoft dejó de admitir el Subsystem for Android (WSA) y, desde el 5 de marzo de 2025, el Amazon Appstore y las apps dependientes dejan de estar soportadas en Windows 11. Amazon confirmó el cierre coordinado y bloqueó nuevas altas desde marzo de 2024. Para usuarios y departamentos de TI en España, esto reduce las opciones nativas para ejecutar apps Android en PC con Windows y eleva el interés por alternativas oficiales y soportadas a medio plazo.



Siga leyendo: Ni editar fotos, ni traducir: esta es la función de IA más usada por los colombianos en Android Preguntas frecuentes sobre el tema: