Android para PC: por qué el debut de Google será polémico

El 3 de febrero de 2026, The Verge publicó un análisis que sitúa el lanzamiento de “Android para PC” —el proyecto Aluminium que combina Android y ChromeOS— en un calendario más lento del esperado: pilotos con “trusted testers” a finales de 2026 y un despliegue general posterior, acompañado de restricciones de compatibilidad con parte del hardware Chromebook existente. La pieza, firmada por Sean Hollister, se apoya en material del caso antimonopolio de búsqueda en EE. UU., que también detalla cómo Google planea mantener ChromeOS activo para cumplir su promesa de 10 años de actualizaciones antes de retirarlo gradualmente.
