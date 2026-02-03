Caída de Nequi: esto es lo que se sabe de las intermitencias presentadas en la aplicación

“No es quincena y ya está caído”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron desde la mañana de este martes 3 de febrero, de usuarios reportando nuevas fallas de Nequi a través de redes sociales, especialmente en X.

Varios de ellos señalaron dificultades para ingresar a la aplicación, realizar transferencias y consultar saldos.

“Estoy en el supermercado, debo pagar algo y no he podido”, manifestó otro usuario por medio de la red social.

De acuerdo con los mensajes publicados y lo manifestado por Nequi en su sitio web, los problemas serían intermitentes y estarían afectando tanto a pagos como a movimientos entre cuentas.

De hecho, algunos usuarios también indicaron que la app no carga o se queda en la pantalla de inicio.