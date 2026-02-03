Video | Un latigazo para la historia: Muriel marcó su primer tanto con Junior y fue un golazo desde 35 metros

El tiro libre parecía complejo. La falta estaba cargada hacia un costado y a una distancia que no invitaba al remate directo. A su lado, Yeison Suárez, habitual ejecutor de pelota quieta en Junior, esperaba. Muriel observó, se alejó un par de metros y no dudó. Tomó carrera y soltó un latigazo de pierna derecha que bajó de manera abrupta y se coló en un ángulo imposible para el arquero Jorge Martínez, quien apenas reaccionó cuando el balón ya inflaba la red. Un golazo, de esos que se repiten una y otra vez en los resúmenes.

Un instante bastó para que Luis Fernando Muriel escribiera su primer capítulo dorado con la camiseta de Junior. Corría el minuto 67 del compromiso ante Pereira, en el estadio Centenario de Armenia, cuando el delantero atlanticense tomó la pelota con la seguridad de quien sabe que ese momento podía ser suyo. Llevaba apenas 21 minutos en cancha —había ingresado en el entretiempo en reemplazo de Jesús Rivas—, pero la confianza estaba intacta.

La celebración fue tan emotiva como el momento. Muriel corrió hacia un costado de la cancha, alzó la mirada y agradeció a Dios por una anotación que parecía escrita desde la infancia. Era su primer gol como ‘Tiburón’, el que tantas veces imaginó siendo hincha, el que ayudó además a sellar una victoria valiosa como visitante. El escenario no pudo ser mejor.

Tras el partido, el atacante se mostró satisfecho, no solo por el gol, sino por el rendimiento colectivo y por el proceso personal que atraviesa en medio de la competencia. Muriel reconoció que la adaptación no ha sido sencilla, pero destacó las sensaciones positivas que empieza a sentir dentro del campo.

“De verdad que estoy muy contento por el gol, pero sobre todo por la victoria. De a poco me voy sintiendo mejor. Ya el partido anterior fue bastante bueno y hoy la condición física fue diferente, me estoy sintiendo mucho mejor dentro del campo y eso hace que las cosas se me faciliten un poco más. Hoy tuve la oportunidad de marcar y eso es bueno para agarrar esa motivación necesaria para seguir en este proceso, que es fuerte, porque me tocó ponerme a tono en medio de la competencia. Entonces, contento porque el equipo consiguió la victoria y siempre será mejor corregir en medio de triunfos”, afirmó.

Más allá del gol, Muriel también resaltó la sociedad ofensiva que empieza a construir con Guillermo Paiva, una dupla que le ofrece a Junior variantes tanto en la creación como en la definición. El delantero subrayó la inteligencia táctica de su compañero y la posibilidad de alternar funciones dentro del frente de ataque.

“Tenemos una ventaja y es que contamos con un jugador como Paiva que se asocia muy bien, que es muy bueno cuando sale a jugar. Cuando estamos los dos en el campo podemos cumplir esa función creativa, alternando el trabajo y convirtiéndonos también en finalizadores. Es una ventaja para un equipo tener un par de jugadores con esas características, que puedan crear, pero que también sepan finalizar. Incluso hubo una jugada en que la pelota me llega a mí y yo le meto un taco y al final él casi define. Son jugadas que podemos ir incluyendo y creando muchas más mediante el crecimiento del equipo y de nosotros en lo individual”, explicó.

Muriel también dejó claro su compromiso total con el cuerpo técnico y su disposición para cumplir cualquier rol que se le asigne dentro del esquema. “Después todo va a ir de partido a partido. El profe sabe que tiene la disponibilidad máxima de mi parte para cumplir la función que me pida”, agregó.

Con la autoridad de quien conoce el club desde adentro y desde la tribuna, Muriel se refirió además a la exigencia permanente que implica vestir la camiseta rojiblanca. Hincha de Junior desde niño, el delantero habló con claridad sobre la presión constante que rodea al equipo y la mentalidad ganadora que se exige en cada competencia.