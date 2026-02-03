Video | Un latigazo para la historia: Muriel marcó su primer tanto con Junior y fue un golazo desde 35 metros

Un instante bastó para que Luis Fernando Muriel escribiera su primer capítulo dorado con la camiseta de Junior. Corría el minuto 67 del compromiso ante Pereira, en el estadio Centenario de Armenia, cuando el delantero atlanticense tomó la pelota con la seguridad de quien sabe que ese momento podía ser suyo. Llevaba apenas 21 minutos en cancha —había ingresado en el entretiempo en reemplazo de Jesús Rivas—, pero la confianza estaba intacta.
El tiro libre parecía complejo. La falta estaba cargada hacia un costado y a una distancia que no invitaba al remate directo. A su lado, Yeison Suárez, habitual ejecutor de pelota quieta en Junior, esperaba. Muriel observó, se alejó un par de metros y no dudó. Tomó carrera y soltó un latigazo de pierna derecha que bajó de manera abrupta y se coló en un ángulo imposible para el arquero Jorge Martínez, quien apenas reaccionó cuando el balón ya inflaba la red. Un golazo, de esos que se repiten una y otra vez en los resúmenes.