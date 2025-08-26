“A la familia le mostraron fotos en la que le apuntaban con un arma”: se conocieron detalles del crimen del veterinario Níber Avendaño

Las últimas imágenes que tuvieron los familiares del veterinario Níber Alejandro Avendaño Patiño fueron aterradoras. Como parte de la presión de los criminales para que pagaran por su liberación, les enviaron un video en el que se veía atado de manos y le apuntaban con un arma de fuego en la cabeza, razón por la cual accedieron a pagar el secuestro. No obstante, los delincuentes acabaron asesinándolo mediante asfixia mecánica.
Así lo confirmó el comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, quien afirmó que el cuerpo de este profesional fue encontrado con signos de tortura en la vereda Las Ánimas, de Santa Rosa de Osos, el fin de semana pasado. Todo después de que acudiera a atender un supuesto trabajo veterinario en este sector cuando fue interceptado por los criminales bajo la modalidad de secuestro por “falso servicio”.