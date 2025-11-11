Niña habría sido abusada por un hombre y un adolescente en Liborina, Antioquia

Un aberrante caso se dio a conocer en las últimas horas. La Policía de Antioquia capturó a José Díaz García, de 24 años, y aprehendió a un adolescente de 16, señalados de haber abusado sexualmente de una menor de 14 años en hechos ocurridos en el municipio de Liborina.

Según detalla el reporte de las autoridades, estas personas se habrían aprovechado de la amistad y la relación de familiaridad que tenían con la víctima para obligarla a sostener relaciones sexuales. Los hechos salieron a la luz cuando la menor le contó lo ocurrido a su abuela paterna, quien interpuso la denuncia ante las autoridades.

Las autoridades destacaron que la oportuna denuncia permitió activar las rutas de protección y avanzar en el proceso judicial.

“Este caso demuestra la importancia de denunciar y el acompañamiento familiar para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes”, señaló en el comunicado la Policía de Antioquia.