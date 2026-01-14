Niño murió ahogado en piscina del Bagre, ¿cuántos casos han ocurrido desde 2024?

Lo que iba a ser un día de sol en pleno festivo terminó siendo toda una tragedia que tiene consternada a la comunidad de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.

Esto surge si se tiene en cuenta que, según la información dada a EL COLOMBIANO, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres le reportaron al Dagran que en 2025 ochos personas murieron ahogadas por –sobre todo en ríos y quebradas– en Antioquia. De estas, uno de ellos era un menor de edad. Sin embargo, en 2024 al Dagran se le reportaron varias emergencias de este tipo, las cuales dejaron 10 personas fallecidas por inmersión, tres de ellas eran menores de edad. Lea también: ¿Disputas por el territorio? Las implicaciones por aparición de otro hipopótamo muerto en el Magdalena Medio La muerte del menor ha generado profunda consternación en la comunidad bagreña, que hoy lamenta la pérdida y hace un llamado a reforzar las medidas de prevención, supervisión y control en espacios recreativos, especialmente aquellos frecuentados por niños.