Niño murió ahogado en piscina del Bagre, ¿cuántos casos han ocurrido desde 2024?

Lo que iba a ser un día de sol en pleno festivo terminó siendo toda una tragedia que tiene consternada a la comunidad de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. Esto surge si se tiene en cuenta que, según la información dada a EL COLOMBIANO, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres le reportaron al Dagran que en 2025 ochos personas murieron ahogadas por –sobre todo en ríos y quebradas– en Antioquia. De estas, uno de ellos era un menor de edad. Sin embargo, en 2024 al Dagran se le reportaron varias emergencias de este tipo, las cuales dejaron 10 personas fallecidas por inmersión, tres de ellas eran menores de edad. Lea también: ¿Disputas por el territorio? Las implicaciones por aparición de otro hipopótamo muerto en el Magdalena Medio La muerte del menor ha generado profunda consternación en la comunidad bagreña, que hoy lamenta la pérdida y hace un llamado a reforzar las medidas de prevención, supervisión y control en espacios recreativos, especialmente aquellos frecuentados por niños. Según reportaron los medios locales y confirmaron las autoridades de emergencias, un menor de ocho años falleció ahogado en una piscina del barrio La Floresta, el pasado lunes festivo. De acuerdo con la información preliminar, el suceso que cobró la vida del menor ocurrió cerca de las 3:50 p.m., en un balneario que –al parecer– justo ese día se estaba inaugurando. Tras notar que el menor de edad salía del agua, el niño fue rescatado por sus familiares y llevado de urgencia al hospital local Nuestra Señora del Carmen; sin embargo, al parecer llegó sin signos vitales. Lea también: En retén de La Estrella cayó alias La Sobrina, ¿quién es ella? En diálogo con Noticias Telemedellín, el médico Julián Ruiz Rosales, adscrito al Centro Médico, explicó que el paciente ingresó al servicio de urgencias, pero pese a los esfuerzos del personal médico, no fue posible lograr una reanimación. Por su parte, las autoridades locales anunciaron el inicio de una investigación para establecer las circunstancias del hecho y determinar si el establecimiento cumplía con las normas legales y de seguridad exigidas para su funcionamiento como por ejemplo, contar con un salvavidas. El caso del niño muerto en El Bagre refleja la silenciosa problemática de personas ahogadas en el departamento que sigue preocupando pese a su descenso.