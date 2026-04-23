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Ventilador le cayó encima a tres niños en un preescolar del Magdalena Medio antioqueño

Los hechos ocurrieron en una institución educativa del municipio de Yondó, luego de que se le soltara un tornillo. Los menores se encuentran fuera de peligro.

  • Los hechos ocurrieron en la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz, sede La Patria. Los menores sufrieron lesiones en la cabeza y algunas extremidades, pero luego de la valoración médica se estableció que estas no revistieron gravedad. FOTO: CORTESÍA
    Los hechos ocurrieron en la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz, sede La Patria. Los menores sufrieron lesiones en la cabeza y algunas extremidades, pero luego de la valoración médica se estableció que estas no revistieron gravedad. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

23 de abril de 2026
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Mientras se encontraban en sus actividades pedagógicas en una institución educativa de Yondó, Magdalena Medio antioqueño, el ventilador de una de las aulas de clase se desprendió y le cayó encima a tres de los estudiantes, dejándolos lesionados.

Los hechos se registraron dentro de la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz, sede La Patria, ubicada en el casco urbano de este municipio, provocándole lesiones a los menores en la cabeza y algunas extremidades, lo que generó pánico entre los docentes y padres de familia.

Los menores fueron trasladados por el personal docente, con apoyo de profesionales del sector salud, al Hospital Héctor Abad Gómez, de esta localidad, para que les hicieran la intervención médica correspondiente.

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Al hacerles la evaluación a los menores, se dieron cuenta de que solo eran necesarias unas curaciones y posteriormente les dieron de alta, aunque con cita para revisión en próximos días.

Sobre las causas de esta emergencia, el alcalde de Yondó, Yerson Ariza Rivera, explicó que “uno de los ventiladores que fue objeto de un mantenimiento rutinario adelantado por la institución educativa, al parecer se le soltó un tornillo que lo aseguraba y, ante el constante uso, cedió y causó el lamentable accidente”.

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Tras lo ocurrido, los padres de familia no ocultaron sus inconformidades, puesto que no sería el primer accidente que se registraría dentro de esta institución educativa.

Hace un mes, una teja cayó sobre una estudiante de esta institución educativa, ocasionándole fracturas en una de sus extremidades, lo que puso en cuestionamiento las condiciones de seguridad de los estudiantes en este municipio.

Ante esto, el mandatario Ariza señaló que ya se encuentran en procesos de conversación con los padres de familia y los estudiantes afectados de estas emergencias, al tiempo que “se solicitó el reporte oficial por parte de la institución sobre el accidente ocurrido, la atención brindada y las medidas de mitigación para que no vuelvan a ocurrir casos similares”.

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