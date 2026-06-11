El gesto de Messi que conmovió antes del Mundial: se detuvo entre la multitud para dar una entrevista a un periodista con parálisis cerebral

Lionel Messi volvió a ser noticia fuera de las canchas. Tras el amistoso entre Argentina e Islandia, el capitán de la Albiceleste protagonizó un momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales al detenerse entre una multitud para conceder una entrevista exclusiva a Manu Gutiérrez, periodista venezolano con parálisis cerebral.
La escena ocurrió cuando el futbolista abandonaba la zona en la que había estado firmando autógrafos y saludando aficionados. En medio del bullicio y los empujones habituales que rodean a una figura de su magnitud, Messi logró identificar a Gutiérrez, quien buscaba cumplir un sueño profesional más que personal.
“Soy periodista, Leo. Una pregunta, por favor...”, alcanzó a decir el comunicador venezolano.
Según relató posteriormente en sus redes sociales, el delantero argentino no solo accedió a responder sus preguntas, sino que además pidió a las personas que lo rodeaban que mantuvieran el orden para que la entrevista pudiera realizarse con tranquilidad.