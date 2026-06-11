El gesto de Messi que conmovió antes del Mundial: se detuvo entre la multitud para dar una entrevista a un periodista con parálisis cerebral

Según relató posteriormente en sus redes sociales, el delantero argentino no solo accedió a responder sus preguntas, sino que además pidió a las personas que lo rodeaban que mantuvieran el orden para que la entrevista pudiera realizarse con tranquilidad.

La escena ocurrió cuando el futbolista abandonaba la zona en la que había estado firmando autógrafos y saludando aficionados. En medio del bullicio y los empujones habituales que rodean a una figura de su magnitud, Messi logró identificar a Gutiérrez, quien buscaba cumplir un sueño profesional más que personal.

Lionel Messi volvió a ser noticia fuera de las canchas. Tras el amistoso entre Argentina e Islandia, el capitán de la Albiceleste protagonizó un momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales al detenerse entre una multitud para conceder una entrevista exclusiva a Manu Gutiérrez, periodista venezolano con parálisis cerebral.

Una charla sobre el Mundial y los récords

Durante el breve diálogo, Gutiérrez consultó a Messi sobre su relación con los récords individuales, una temática recurrente alrededor de la carrera del campeón del mundo.

“Nunca me fijé en los récords individuales. Simplemente intento conseguir los objetivos a nivel grupal. Vamos a pensar en ir partido a partido y hacer lo mejor posible como venimos haciendo”, respondió el jugador argentino.

Posteriormente, el periodista le preguntó sobre el proceso que lo llevó a sentirse preparado para disputar un nuevo Mundial con Argentina.

“Se fue dando natural. La última vez que lo dije fue en el Mundial pasado y sentía que había que esperar, pero nunca dejé de competir. Más allá de que fui al Inter Miami, siempre intenté dar el máximo, competir y sentirme bien. Se fue dando natural, fui sintiéndome bien y ahora puedo estar acá”, explicó Messi.

Durante toda la conversación, el futbolista insistió en que se respetara el espacio del periodista para que pudiera desarrollar su trabajo sin inconvenientes.

Horas después del encuentro, Manu Gutiérrez compartió una extensa reflexión en sus redes sociales, donde reveló la importancia que tuvo aquella entrevista para él.

“Hay un dicho muy popular que dice: ‘Nunca conozcas a tus héroes’. Una frase que alerta sobre una posible decepción. Leo, como muchos de mi generación, fue mi héroe, me hacía feliz verlo a través de una pantalla o en una barajita. Sin embargo, mi sueño no era hacerme una foto con él o un autógrafo, sino poder entrevistarlo”, escribió.

El periodista explicó que inicialmente no había podido acercarse a Messi en la zona mixta debido a las limitaciones físicas derivadas de su condición y a la gran cantidad de personas presentes.

“Aclaré mi profesión porque no me vio en la zona mixta, en la cual habló largo y tendido, pero por la altura en la que estoy no me había visto. Así que me moví hacia donde estaban los fans y no me importó ser empujado ni golpeado. Por alguna razón sabía que si me veía me concedería la nota, y así ocurrió”, relató.

Con una comparación futbolera, Gutiérrez describió el momento que vivió cuando Messi lo reconoció entre la multitud.

“No sé cómo, pero logró verme y apartó a todos. No me asistió solamente para un gol, sino para dos”, expresó.

Un mensaje de agradecimiento

La publicación concluyó con un emotivo mensaje dirigido al propio futbolista.

“Leo, si lees esto —que ya sería demasiado— solo quiero darte las gracias porque no solo diste otra de tus asistencias imposibles, también me hiciste muy feliz con tu generosidad. Ver la cara de mis amigos y familia después de esto no tiene precio”.

La historia no terminó allí. Poco después, Gutiérrez compartió un nuevo video en la red social X en el que apareció visiblemente emocionado al descubrir que Messi había reaccionado a su publicación.

“¡Estoy procesando esta locura! Lionel Messi vio nuestro post y le dio like. Un millón de gracias a todos los que compartieron la nota y por sus hermosos mensajes”, escribió.