Estudiantes paisas competirán en Francia con innovadora embarcación

Doce estudiantes y miembros del semillero de investigación Hydrómetra de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional sede Medellín ya tienen maletas listas para emprender su viaje hacia Francia y participar del HydroContest 2026, una competencia internacional de embarcaciones sostenibles diseñadas por jóvenes ingenieros de distintas partes del mundo. Durante un año y cinco meses, estos hombres y mujeres, que serán los únicos representantes colombianos, dieron todo de sí para obtener un prototipo que desde 2014, cuando se fundó el grupo, nunca se había construido: un trimarán de 2,3 metros, controlado a distancia y diseñado para movilizar más carga con menos energía, embarcación que ya fue enviada en avión hacia París para luego ser trasladada a Marsella, ciudad donde será el certamen. Lea también: Global Game Jam vuelve a la UPB: una maratón creativa para desarrollar juegos en 48 horas De los 12, ninguno ha viajado a Europa, será su primera vez y esperan obtener la victoria así como hace nueve años, cuando otro grupo de alumnos de la UNAL ganó en el HydroContest 2017, una de las últimas versiones antes de que se cancelara por la pandemia del Covid-19. Fue apenas en 2025 cuando se reanudó el evento.

La idea y el proceso

Wesly Huertas Salinas es la líder general de Hydrómetra y está en último semestre de Ingeniería de Sistemas e Informática en la Universidad Nacional. Si bien es su cuarto año en este grupo de investigación interdisciplinar, es el primero en el que lleva a cuestas una responsabilidad tan grande, pues su función principal es coordinar y gestionar todos los detalles.

El equipo se divide en tres áreas: diseño mecánico, que es donde se diseña todo el apartado estructural y se manufactura el prototipo; eléctrica y control es la encargada de implementar el sistema eléctrico, y dinámica de fluidos tiene como objetivo fabricar el prototipo con la mayor eficiencia energética posible. Anteriormente, para otras competencias, los estudiantes que hicieron parte de Hydrómetra diseñaron monocascos, catamaranes y otros prototipos; sin embargo, en noviembre de 2024, que fue el mes donde se le empezó a dar forma al actual proyecto, se analizó el rendimiento que esas embarcaciones habían tenido, y determinaron que a pesar de que su desempeño no estuvo por debajo de lo esperado se podía fabricar un prototipo más hidrodinámico, por lo que cada integrante del equipo de dinámica de fluidos empezó a elaborar su propio diseño. Siga leyendo: La sede Robledo del ITM en Medellín ya genera su propia energía y cargará hasta sus buses eléctricos Entre unos 8 modelos se eligió el trimarán: una embarcación que está compuesta por un casco central y dos laterales más pequeños. Ahora el reto pasaba por la viabilidad de su manufactura, teniendo en cuenta que nunca antes los estudiantes de Hydrómetra habían hecho un modelo así. “A mí como líder me dio mucho miedo (risas) porque yo dije: cómo vamos a hacer todo esto, los moldes, la estructura, además de que la proa en esta embarcación es invertida, a diferencia de otros diseños, eso con la intención de que corte las olas para que el consumo sea menor y el prototipo alcance una mayor velocidad”, dijo Wesly. Una de las cosas que más destaca ella de su equipo de trabajo es la perseverancia y la determinación para hacer las cosas, pues desde el primer momento aceptaron el reto y, en vez de elegir un diseño más sencillo que no implicara quizá mucho trabajo, optaron por el que probablemente pueda darles mejores resultados en el HydroContest, sin importar qué tan complejo podría tornarse el proceso.

Algo que les favoreció mucho fue el apoyo de ex hydrómetras que se sumaron al proyecto desde un rol de capacitadores y formadores, quienes además pusieron todo su conocimiento a disposición y acompañaron a los estudiantes para que la embarcación llegara a buen puerto. Una vez el prototipo estuvo listo –en cuanto a diseño– era el momento de la verdad: las pruebas en agua, para ver los resultados después de más de un año de trabajo. Joan Botero Lenis es líder del equipo de dinámica de fluidos, es ingeniero civil de la UNAL y actualmente realiza su posgrado en esta misma universidad. Precisamente, una de sus responsabilidades, además de encargarse junto con su equipo del diseño del trimarán, era verificar su funcionamiento, uno de los retos más complicados.

Los estudiantes de Hydrómetra realizando todas las pruebas en laboratorio y en agua con la embarcación que utilizarán en Francia. FOTOS UNIVERSIDAD NACIONAL

“A pesar de que hacíamos muchas revisiones en laboratorio y dejábamos todo listo, el día de la prueba algo pasaba: la embarcación no andaba, se congelaba el sistema de dirección, entonces hubo días que ni pudimos poner a rodar la embarcación porque teníamos un permiso en el lago del Parque Norte solo hasta cierta hora, y no nos daba el tiempo. Pero bueno, son cosas que pueden pasar, igualmente eso no nos detuvo”, señaló Joan. Tras muchos intentos y ajustes, el trimarán quedó listo y superó todas las pruebas en agua. Tantos meses de trabajo, por fin, trajeron su recompensa. Y es que no solo se trató de un esfuerzo técnico y académico, también económico. La Universidad Nacional aportó una parte de los costos, pero los integrantes de Hydrómetra también “se la ingeniaron” para obtener los recursos que hacían falta para el proyecto, uno que costó $180 millones aproximadamente, incluyendo el sistema de telemetría para la embarcación que solo se consigue en el exterior. Lea además: ¡Qué orgullo! Este es el proyecto de la UdeA que puso a Antioquia a la vanguardia de la transición energética Hicieron rifas, vendieron postres, buscaron patrocinios, acudieron a todo lo humanamente posible para conseguir lo necesario y así poder costear su sueño.

Expectativas, por lo alto