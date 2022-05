Las zonas que permanecen con interrupción del servicio pertenecen a los circuitos San Cristóbal, La Quiebra y Cucaracho. El primero incluye 4.777 clientes de los barrios Antonio Nariño, Eduardo Santos, El Socorro, La Loma y Santa Lucía; el segundo, 2.503 clientes de los barrios Juan XXIII-La Quiebra, La Pradera y Santa Margarita, y el tercero, 3.363 instalaciones de los barrios Juan XXIII-La Quiebra, La Pradera y Metropolitano.

Entre tanto, también se detuvo la operación de la planta de potabilización La Montaña, en el centro-oriente de Medellín, debido a la alta turbiedad del agua que está llegando al lugar, lo que causó la interrupción del servicio en los circuitos La Montaña y La Honda.

El primero incluye 10.276 clientes de los barrios Versalles No. 2 (Santa Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., La Avanzada (Santa Elena), María Cano-Carambolas S.E., San José La Cima No. 2 S.E., La Salle, El Compromiso (Santa Elena) y La Esperanza No. 2 (Santa Elena). El segundo incluye 3.132 clientes de los barrios: Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II. En esta zona también hay carrotanques de EPM para abastecer de agua a la población.