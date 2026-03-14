“Puedo decir que no soy uribista, yo soy de centro”: Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo es, hoy por hoy, la estrella –el auténtico rockstar– de la política criolla. Ayer, durante su inscripción como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia en la sede de la Registraduría en Bogotá, por ratos le robó el protagonismo a la propia candidata del Centro Democrático. Incluso, el carismático exdirector del Dane –que se hizo a un caudal de 1,2 millones de votos en la consulta del pasado domingo– llegó a disputarle aplausos, abrazos y el sinfín de fotos que pululan en época electoral a otro afamado de la escena política colombiana: el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Calculado o no, lo cierto es que la expectativa que se generó durante toda la semana alrededor de la llegada del también exconcejal a la candidatura de Valencia centró toda la atención mediática. De lado quedaron las inscripciones de otros aspirantes y las movidas en otras orillas políticas. El país político estaba al tanto del desenlace. Lo que vino con el “sí” fue una ola de interés, visibilidad y expectativa que concentró el debate público: sin duda un champú que suma de cara a la primera vuelta presidencial. En diálogo con EL COLOMBIANO, Oviedo habló de lo que viene para la dupla, respondió sobre su arribo a la candidatura y reivindicó ser el centro en una aspiración de la derecha. ¿Qué representa para usted llegar a esta contienda como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia? “Mi ‘significancia’ está basada en el proyecto político que queremos ofrecer al país. No quisiera que se entendiera que hay un significado o una conveniencia de Oviedo para Paloma o de Paloma para Oviedo. Aquí lo que estamos haciendo es construyendo una coalición política de distintos, en donde yo represento una voz de centro y Paloma una voz de derecha”. ¿Qué mensaje busca enviar esta fórmula al país y a los sectores que hoy no se sienten representados? “Queremos llegar a tener conversaciones difíciles que permitan moderar el tono político de este debate presidencial, porque a la hora de gobernar esas heridas no son necesariamente la prioridad; a la hora de gobernar son los resultados y las prioridades los que deben prevalecer frente a las necesidades de todos los territorios”.

¿Qué población cree que no están viendo los partidos tradicionales que el Pacto Histórico sí? “En ese momento, ese discurso de hacer las cosas bien y de que la gente pueda creer y confiar en alguien como yo –una persona con la que compartimos cicatrices e historias de vida con mucha gente–, es una oportunidad para que dejemos de pensar en que estamos buscando petristas que se vengan para acá o que estamos buscando gente de derecha moderada que se venga para acá. Aquí lo que queremos es convencer a la gente de a pie de que es posible confiar nuevamente en la política, incluso si sabemos que estamos juntando cicatrices tan complejas como las que se presentan acá”. Usted se reivindica como el centro, pero lo critican por haber trabajado con uribistas como el expresidente Iván Duque (fue su director del Dane) e incluso, por haber asesorado a María del Rosario Guerra... “No entiendo cuál es la preocupación. Trabajé duro, cumplí y fui uno de los mejores funcionarios del gobierno Duque. Trabajé con María del Rosario Guerra en el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones; creamos la ley que hoy regula el sistema de tecnologías de información y comunicaciones en el país y reformamos los modelos regulatorios. Creo que deberían ver los resultados y dejar de ver solamente los apellidos, las apariencias y los estereotipos. Decir que yo soy uribista solo porque trabajé con gobiernos en donde el Centro Democrático ha tenido influencia me parece una irresponsabilidad. Cada persona tiene derecho a forjar su ideología y su posición política. En un país libre, yo puedo decir que no soy uribista y soy de centro”. Su orientación sexual terminó en este debate electoral e incluso, ya Claudia López dijo que no usará su condición diversa “para disfrazar ninguna vieja política”. ¿Qué le responde? “Eso demuestra que se necesita más carácter para sumar que para dividir. Pensar que una persona de mi propia comunidad descalifique mi integridad y capacidad diciendo que soy un ‘lavacaras’ del Centro Democrático es muy triste, pero es lo que hay. Aquí demostramos que el centro político es el que suma y el que entiende que el sentido de unidad cuesta y es doloroso por cicatrices que han dolido mucho tiempo”.

Unos siguen, otros se van

Otra de las aspiraciones que se formalizó fue la de Mauricio Lizcano, quien presentó al exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, como su fórmula a la Vicepresidencia. Ambos exfuncionarios del saliente gobierno ratificaron su “rechazo total” a la corrupción. En paralelo, se conoció que otro exfuncionario del actual Gobierno no seguirá en carrera: el exministro Juan Fernando Cristo. Se rumora que se iría a la campaña de Iván Cepeda. Otros que también declinaron fueron Carlos Felipe Córdoba y Daniel Palacios, quienes anunciaron su respaldo a Paloma Valencia.

“Esto no está definido”

En el último día de inscripción de candidaturas para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la Registraduría se convirtió ayer en una pasarela de toda suerte de aspirantes engalanada con comparsas y ovaciones de decenas de seguidores. Uno de ellas fue la del exgobernador Sergio Fajardo, quien finalmente hizo dupla con la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla. “Este es nuestro camino. No crean ese cuento de que esto ya está definido. Nosotros tenemos la capacidad para juntarnos”, aseguró Fajardo.

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