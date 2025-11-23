¿Habrá suficiente carga para los 5 puertos que se proyectan en Urabá?

Urabá está viviendo una época de oro con la llegada de importantes proyectos de infraestructura y desarrollo portuario. La región, históricamente reconocida por su vocación agroindustrial gracias a la exportación de plátano y banano, se prepara para recibir una ola de inversión sin precedentes con la construcción de cinco terminales marítimos: Puerto Antioquia, Puerto Cirilo, Puerto Pisisí, Puerto Progreso y Darién International Port.
La magnitud del fenómeno ha despertado inquietudes sobre la demanda que podrán absorber estos proyectos, el futuro logístico de la región y los retos que traerá este desarrollo para el territorio. Para Eladio Ramírez Vásquez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Urabá, la respuesta es clara: la demanda será creciente y estará impulsada por varios factores, entre ellos la cercanía al Canal de Panamá, la ubicación estratégica de Turbo (conocido también como la esquina de América) y la dinámica comercial de la región.