La historia de Julio, el forense antioqueño que le hace necropsias a cóndores y elefantes

Una cachorra de dos meses de nacida, llamada Mía, fue lanzada de un balcón desde un séptimo piso en el barrio El Pesebre, de Medellín. La persona que está a cargo de establecer si su deceso se produjo por la caída o si ya estaba muerta cuando la lanzaron es el veterinario Julio César Aguirre, el único en la Región Andina que le hace toda la inspección forense a los animales para conocer el cómo y el porqué murieron, tal como lo hacen los forenses con los seres humanos.
Pico y Placa Medellín
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