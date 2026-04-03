Aumento de disputas entre bandas duplicaron los homicidios en el Oriente antioqueño

Una pareja fue asesinada dentro de un carro en La Ceja. Dos jóvenes fueron baleados en zona urbana de San Rafael, dejando muerto a uno de ellos. A otro hombre lo asesinaron en el parque principal de Rionegro. Y así se pueden comenzar las conversaciones tras los más recientes fines de semana en el Oriente antioqueño, subregión que duplicó su cantidad de homicidios este año, en medio de la intensificación de las disputas armadas por el control del territorio y el microtráfico. El panorama de violencia en esta subregión cada vez es más crítico, teniendo en cuenta que en lo que va de este año se han contabilizado 54 asesinatos, mientras que el año pasado, en la misma fecha, iban 28 casos, lo que ha mostrado que el afán por controlar el tráfico y venta de estupefacientes se ha hecho más críticos y hasta se ha salido de cualquier intención de control de las autoridades.

Según los reportes oficiales, es bien conocido el interés del Clan del Golfo por dominar 21 de los 23 municipios de esta subregión, una de las de mayor desarrollo de Antioquia de los últimos años, principalmente lo que tiene que ver con Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, Marinilla, El Santuario y La Unión. Esto lo hacen a través de dos de sus subestructuras. Por los municipios que se encuentran por la autopista Medellín-Bogotá están los miembros de la Gener Morales, estructura conformada de las bases del Clan Isaza y que tiene sus orígenes en el Magdalena Medio. Los movimientos por los municipios que están en el interior operan los miembros de los Héroes de Samaná. Entérese: ¿El calor influye en la violencia? Estudio vincula las altas temperaturas con el aumento de homicidios La otra estructura criminal que tiene “caliente” el Oriente antioqueño es la banda El Mesa, que tiene sus orígenes en el municipio de Bello, pero que mediante el poderío económico y armado adquirido ha entrado en una guerra frontal con el Clan del Golfo que ha incrementado la cantidad de muertos en los municipios de esta subregión. Pero los reportes policiales dieron cuenta que la estructura Los Chatas, también de origen metropolitano, estaría igualmente disputando parte de la torta criminal del Oriente, impulsada por el incremento del turismo, el urbanismo y la llegada de extranjeros.

El pasado sábado en el sector El Tejar, de San Rafael, hombres armados le dispararon a dos hombres que iban en una motocicleta, dejando como víctima a Mateo Bedoya Zapata, de 25 años, y dejando lesionado a otro de 35 años, quien debió ser remitido a Rionegro por las lesiones sufridas. En medio de las investigaciones, desde la Policía Antioquia señalaron que este ataque estaría relacionado con una confrontación entre el Clan del Golfo y Los Chatas, estructura que también tendría presencia en San Carlos, dos de los municipios más turísticos de la subregión.

Lo sucedido en el Oriente antioqueño, con fuerte influencia de bandas criminales, contrasta con lo sucedido en el Valle de Aburrá, donde las cifras de asesinatos siguen a la baja, incluso compitiendo en cantidad de asesinatos con otras subregiones. Le puede interesar: En Colombia mataron a 40 personas cada día en 2025, el año más violento de la última década “A las bandas ya no les importa entrar en guerras en el Valle de Aburrá, sino buscar expandirse y controlar la criminalidad en otros territorios de Antioquia”, señalaron expertos en conflicto armado. Y así lo demuestran las cifras. Cuando en antaño, en el Valle de Aburrá las cifras criminales estaban muy por encima de las otras ocho subregiones, en la actualidad es distinto en panorama. Este año en los 10 municipios centrales de Antioquia se han registrado 65 asesinatos, de los cuales 45 se habían registrado en Medellín. El año pasado, a la fecha, iban 82 casos, y de estos, 63 habían ocurrido en la capital antioqueña.