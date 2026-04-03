Aumento de disputas entre bandas duplicaron los homicidios en el Oriente antioqueño

Una pareja fue asesinada dentro de un carro en La Ceja. Dos jóvenes fueron baleados en zona urbana de San Rafael, dejando muerto a uno de ellos. A otro hombre lo asesinaron en el parque principal de Rionegro. Y así se pueden comenzar las conversaciones tras los más recientes fines de semana en el Oriente antioqueño, subregión que duplicó su cantidad de homicidios este año, en medio de la intensificación de las disputas armadas por el control del territorio y el microtráfico.
El panorama de violencia en esta subregión cada vez es más crítico, teniendo en cuenta que en lo que va de este año se han contabilizado 54 asesinatos, mientras que el año pasado, en la misma fecha, iban 28 casos, lo que ha mostrado que el afán por controlar el tráfico y venta de estupefacientes se ha hecho más críticos y hasta se ha salido de cualquier intención de control de las autoridades.