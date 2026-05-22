El viaje de Cooper llega a su fin: Netflix confirma la última temporada de ‘Emily en París’

Netflix anunció este jueves el final de la serie ‘Emily en París’ tras la emisión de su sexta temporada, actualmente en producción en Grecia y Mónaco.
La noticia fue confirmada por Lily Collins, protagonista de la historia, mediante un video publicado en las redes sociales de la plataforma, en el que adelantó que los nuevos episodios marcarán el cierre definitivo del recorrido de Emily Cooper, personaje central de la ficción estrenada en 2020.
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