La moda colombiana llega a Miami: así será Colombiamoda 2026 en Estados Unidos

La industria de la moda colombiana continúa fortaleciendo su presencia internacional y ahora apuesta por expandirse en uno de los mercados más competitivos del mundo: Estados Unidos. Del 27 al 29 de mayo se realizará la tercera edición de Colombiamoda Miami, una plataforma liderada por Inexmoda que busca conectar el talento nacional con compradores, medios y consumidores internacionales.

El evento tendrá lugar en Wynwood, en Miami, en el marco de Swim Week Miami, y reunirá a más de 35 marcas colombianas en espacios de pasarelas, experiencias de marca, networking y pop-ups especializados.

Bajo el concepto “Uniqueness is the new luxury”, la edición 2026 buscará posicionar la autenticidad, el diseño de autor y la identidad cultural como parte de los nuevos códigos del lujo contemporáneo.