En Medellín salvaron un oso hormiguero atropellado con una operación pionera en el país

Una operación de alta complejidad nunca antes realizada en el país permitió salvarle la vida a un oso hormiguero mediano, especie que también es conocida como tamandúa. El procedimiento se realizó en Medellín.

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La tamandúa había llegado con heridas graves tras ser atropellada, según informó la Corporación Autónoma para el Centro de Antioquia (Corantioquia), que efectuó el procedimiento en alianza con el Hospital Veterinario de la Universidad de Antioquia el pasado 17 de abril, en una sesión que duró cuatro horas.

El ejemplar había llegado a la sede de la entidad que funge como autoridad ambiental tres días antes procedente de la Concesión Pacífico 2; presentaba lesiones severas en tejidos blandos del hocico, compromiso de lengua y fosas nasales, más una fractura completa de radio y otra en la pata izquierda.

Por esas lesiones se veía comprometida su capacidad para movilizarse y buscar el alimento.

Luego de la valoración clínica, con exámenes hematológicos, ecográficos y radiográficos, los especialistas de las dos instituciones definieron que el único camino era hacer dos procedimientos simultáneos: una osteosíntesis para estabilizar la fractura mediante placa bloqueada y clavo intramedular, y una esofagostomía para garantizar la alimentación del animal durante su recuperación.

La complejidad del caso radica en que no existen registros documentados en Colombia de la implementación de esofagostomía en tamandúas, y aunque sí los hay de osteosíntesis en otras especies como el hormiguero gigante, este es uno de los primeros casos en el país que combina ambas técnicas en esa especie bajo condiciones similares.

Todo fue posible con la participación de un equipo de interdisciplinario de cirujanos, anestesiólogos, auxiliares y estudiantes, y con la revisión de literatura científica internacional ante la limitada información disponible para esta especie.

“Este es un hito para la conservación de la fauna silvestre en Colombia”, apuntó la directora de la entidad, Liliana María Taborda.

Por su parte, el médico veterinario del equipo de emergencias de Corantioquia Andrés Rodríguez señaló que en la actualidad la tamandúa evoluciona de forma favorable y se estima que su rehabilitación tomará entre dos y tres meses.

“Posteriormente, evaluaremos su posible reintroducción al hábitat natural”, añadió.

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Lo que resulta claro es que de no haberse realizado la intervención, el pronóstico habría sido desfavorable, porque al no poder defenderse ni alimentarse es casi seguro que habría entrado en un cuadro de descompensación nutricional severa, dolor crónico y limitaciones funcionales permanentes.