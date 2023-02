Cientos de mineros del río Nechí salieron a paro y piden garantías para formalizarse

Bloqueando la navegación sobre ese importante corredor hídrico, que atraviesa los municipios de El Bagre, Zaragoza y Nechí, los mineros hicieron un llamado al Gobierno Nacional pidiendo garantías para ejercer su labor , asegurando que la mayoría de los que trabajan en esa zona no hacen parte de organizaciones criminales.

“Me parece que es una falta de respeto, porque yo le puedo asegurar que no conozco un solo minero que sea criminal, que pertenezca a una banda criminal. Los que en este momento están queriendo ejercer nuestro derecho a la manifestación pacífica son personas que simplemente dependen de una actividad que es la estructura económica de toda una subregión”, acotó.

“En este momento estamos a la espera de dos cosas. La primera es que nos garanticen que van a respetar la negociación y que no van a haber operativos en el río Nechí contra la minería informal hasta cuando finalicen esas negociaciones , que podrían tardar entre 10 y 15 días. Yo no entendería cual es la urgencia de realizar quemas y destrucciones cuando en este momento hay intención de las partes en conflicto de proceder a un acuerdo ”, expresó el vocero.

A través de un comunicado de prensa publicado el pasado 24 de febrero, a pocas horas de iniciar el paro, la empresa Mineros S.A. hizo por su parte un llamado al diálogo y a la calma.

En su carta, la empresa señaló estar dispuesta a continuar apoyando los procesos de formalización en su área de influencia, pero también pidió que se garantice el orden público.

“Las vías de hecho no son el camino que necesita la región para progresar y, por tal motivo, rechazamos cualquier acto de violencia y amenaza. De manera respetuosa invitamos al Gobierno Nacional, Departamental y Local, además de las autoridades competentes, a acompañar las comunidades de las cuales hacemos parte, para permitir el libre derecho al trabajo, la movilidad y la seguridad de nuestros empleados y habitantes de la región”, expresó la empresa.

Según expresó Arrieta Franco por su parte, los mineros no levantarán su protesta hasta no tener garantías de que su proceso de formalización no se vería en riesgo por los nuevos operativos anunciados.